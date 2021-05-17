證監會對匯銀7名前董事採取紀律行動

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-17 21:30

匯銀控股（1178）7名前董事進行紀律行動。《上市規則》第3.08條訂明，聯交所要求董事須共同與個別地履行誠信責任及應有技能﹑謹慎和勤勉行事的責任。聯交所指出，從今次個人案中，發行人的執行董事未有個別採取充分措施去確保獲取或保留若干已收購實體的相關文件。

聯交所指出相關董事（包括執行及非執行董事，僅其中一人除外）亦未能共同為上市發行人，建立充分內部監控以獲取或保留該等文件。

有關失責導致發行人於收購實體約一年後，被核數師發出對所收購實體無法表示意見的聲明，其後須對收購實體作大額減值。

聯交所向來嚴正對待董事履行職責事宜，因此決定對沒有履行董事職責人士採取行動。

港交所上市委員會譴責匯銀前執行董事陳信義﹑劉敏﹑許志峰，前獨立非執行董事諸燕舟﹑黃達仁，並批評前執行董事周國華﹑前獨立非執行董事蘇汝佳。

上市委員會於2020年10月14日就相關董事行為是否履行《上市規則》及《承諾》所載責任進行聆訊。

核數師稱無法取得證據證實匯銀對YSK擁有權

匯銀於2016年5月3日宣布就收購ECrent（Hong Kong）Limited全部股本權益，及YSK 1860 Investmet Company Limited的40.71萬股。賣方保證若在收購完成後一年內，未能於納斯達克上市，匯銀有權要求賣方購回相關股份。賣方的最終實益權有人將就贖回權簽立個人擔保。

匯銀於2016年8月12日宣布，所有先決條件均已達成，並且該收購已於當日完成。

不過核數師在公司於截至2017年6月30日的全年業績內，發出無法表示意見，因該公司未能提供或取得ECrent賬冊紀錄，亦無對ECrent行使控制權；無法表示意見之事涉及究竟是否需要就收購ECrent賬面值作任何減值虧損撥備。

匯銀未能提供或獲得適當證據，去證實其所持YSK權益的所有權，無法表示意見之事關乎投資YSK賬面值（約1,400萬元）是否不存在重大失實陳述。