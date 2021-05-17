中港股市齊升　內地經濟「三頭馬車」增長放慢　憧憬政策不收緊

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-17 20:42

內地多項重磅數據遜預期，為通脹升溫及內地收緊貨幣政策的預期降溫，中港股市今日向好，上證指數及深證成指升0.8%至1.7%；恒指反覆亦升0.5%。反映經濟增長動力的三頭馬車（工業、投資和消費）數據增長皆放慢，特別是消費數據增長，遜市場預期。有經濟學家提出，經濟仍需政策面的適當呵護，過緊的政策取向，仍將帶來後續經濟增長快速回落的風險。不過，相信監管機構不會因為單月的經濟數據有太大反應，相信貨幣政策仍是以穩為主。

內地多項重磅數據遜預期，為通脹升溫及內地收緊貨幣政策的預期降溫（新華社）

今日中港股市一齊向好，其中內地上證指數重上3500大關，收升0.8%，報3517點，創近2個新高，創業板指亦升2.6%，更創近3個月高。滬深兩市成交額再度突破9,000億人民幣（下同），達9,300億。

港股方面，在騰訊、小米及美團等科技股帶動下，恒指全日升166點或0.6%收報28,194點。恒生科技指數表現更佳，升幅達1.8%。

工業及投資數據大致符預期

內地今日公布的經濟數據未見突出，市場料內地的通脹可望降溫，貨幣政策收緊的機會不高。內地工業數據方面，內地的4月規模以上工業增加值按年增長9.8%，符合市場預估中值，不過較3月的增長14.1%為低。固定投資方面，首四個月固定資產投資按年增長19.9%，略高於路透調查預估中值的19%。至於民間固定資產投資增長更為明顯，達到21%。

不過，第三頭馬車的消費行業，表現則未如理想。4月份社會消費品零售總額按年增17.7%，遠低於路透調查預估中值的24.9%。

在騰訊、小米及美團等科技股帶動下，恒指全日升166點或0.6%（小米公司@微博）

整體而言，內地今日公布的數據，都較3月份的數據出現明顯的增長放慢，分析認為，主要是受到同期高基數影響。由於新冠疫情在內地的爆發時間大概來農曆新年前後，因此令到今年3月份的經濟數據，會較去年同期出現明顯增長。

消費品零售增幅不及市場預期

不過，按採用按月比較的方法，4月工業、投資和零售按月則分別增長0.52%、1.49%和0.32%。可以看到投資的增長仍然是比較明顯的，不過零售數據的增長則比較疲弱。

分析認為，消費數據偏弱，很大程度上因為上游工業品近期價格的飆升，令到市場需求抑制。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，工業、消費與投資按月增速均有明顯回落，顯示供需兩端均增長乏力，經濟復甦動力減弱。他表示，經濟仍需政策面的適當呵護，過緊的政策取向仍將帶來後續經濟增長快速回落的風險。

消費數據偏弱很大程度上體現了上游工業品近期價格的飆升直接傳導帶來的需求抑制效應。汽車（7.7%）、家電（-1.5%）分別較上月下行1.5、0.3個百分點，後者更是連續4個月趨勢性走弱，（友和YOHO）

商品價格急升影響消費 三交易所聯手降溫

同時，近期環球大宗商品價格急升，國際銅價創新高突破一萬美元。分析員關注金屬原材料價格上升，對下游製造業的影響。

申萬宏源宏觀分析師秦泰表示，消費數據偏弱很大程度上體現了上游工業品近期價格的飆升直接傳導帶來的需求抑制效應。汽車（7.7%）、家電（-1.5%）分別較上月下行1.5、0.3個百分點，後者更是連續4個月趨勢性走弱，直接體現了近期上游工業品通脹直接傳導的衝擊，中汽協在5月發布會上即明確稱，「原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力」。

應對近期商品價格升勢，內地三大商品交易所（即上期所、鄭商所及大商所）已經聯手，擬通過調整漲跌停板幅度、交易保證金水平等政策，為大宗商品市場降溫。