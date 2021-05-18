The Big Short主角原型Michael Burry　持超5億美元Tesla淡倉頭寸

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-18 08:48

《孤注一擲》（The Big Short）的主角原型、著名投資者Michael Burry周一（5月17日）在一份監管文件中披露，其對Tesla的淡倉頭寸價值超過5億美元。

中國媒體《FX168財經報社》報道，根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，Michael Burry首季做空了80.01萬股Tesla股票，價值達5.34億美元。

文件顯示，截至3月31日，Michael Burry持有8,001份看跌期權合約，其價值、執行價格或到期日期未知。Tesla股價周一跌逾4%，使其5月迄今的跌幅超過20%。

Tesla股價在5月已累計20%跌幅。（圖片資料）

Michael Burry的公司是賽恩資產管理公司（Scion Asset Management），在2008年金融危機前因做空抵押貸款證券而一舉成名。在Michael Lewis的書《大淡倉》（The Big Short）和隨後的奧斯卡獲獎電影《大淡倉》（The Big Short）中都有Michael Burry的形象。

今年4月，特斯拉在中國的銷量大幅下滑，零部件短缺也阻礙了在美國和中國的生產，因此特斯拉的2021年經歷了動盪。Michael Burry此前在Twitter上提到，Tesla依賴監管信用來產生利潤是一個危險信號，但後來刪除了這條推特。

隨着越來越多的汽車製造商生產自己的純電動汽車，從表面上看，需要從Tesla購買環境監管信用的汽車將越來越少，他們這樣做是為了符合環境監管規定。

Michael Burry早前押中GameStop，賺了一大筆。（資料圖片）

早前押中GameStop好倉

此外，Michael Burry最近還通過建遊戲驛站（GameStop）好倉，賺了一大筆錢，此前Reddit最受歡迎的遊戲驛站憑藉其大規模挾淡倉創造了華爾街的歷史。

2021年第一季度，Tesla公佈5.18億美元的監管信用銷售，其通常從政府支持可再生能源的項目中獲得這些信用。它已經把這些產品賣給了其他汽車製造商，尤其是FCA（現在的Stellantis），因為他們需要碳信用來抵消自己的碳足跡。

2020年第四季度，Tesla向其他汽車製造商出售了4.01億美元的監管信貸，實現了2.7億美元的淨利潤。Tesla過去獲得了約16億美元的監管能源信用，其中主要是零排放汽車信用，這幫助其連續四個季度實現盈利，使其有資格加入標準普爾500指數。

目前，Tesla推遲了高端轎車和SUV升級版Model S和Model X的生產和交付。此外，為賽博卡車（Cybertruck）和特斯拉半掛車（Tesla Semi）等即將推出的車輛定製的「4680」電池的商業生產也被推遲。

與此同時，馬斯克的電動汽車合資企業也在中國和美國面臨監管審查，備受關注的汽車碰撞事件導致兩國的汽車安全部門對其進行了負面宣傳和調查。