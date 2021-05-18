港股兩連升後料隨美股整固　中移動「回A」有憧憬

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-18 09:21

恒指連升兩日，明日將是假期休市，相信今日假期前料有機會跟隨美股出現回吐，市場對通脹再感憂慮，美股三大指數收市回吐0.2%至0.4%，恒指今日料於二萬八水平整固。個股方面值得關注股王騰訊（0700）於周四業績前表現，及中移動（0941）「回A」的利好。

隔晚美股走低，不過尾市跌幅收窄。道指一度跌逾200點或0.6%，收市跌幅收窄至0.2%。不過熱門中概股表現不弱，如阿里巴巴、富途控股、百度及蔚來汽車美股皆升0.6%至2.3%。

至於股王騰訊上日港股時段重上600元水平，以及南非股東配售價後，美股時段走高2%，較本港收市價再高出1%，相信今日對大市有支撐。同時，騰訊將於本周四發業績，雖然內地科網平台反壟斷監管風險仍然是一個困擾股份的負面因素，不過市場相信騰訊業績仍可「交足功課」，預計一季度收入增速約23%，Non-GAAP淨利潤為336億元，按年增長25%，不排除吸引投資者偷步買入炒業績。

焦點股方面，中移動擬發人民幣股份，在上交所主板上市，亦即是「回A」上市。集資所得擬用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目等。

市場普遍視股份「回A」為正面利好消息，憧憬在內地上市的估值較港股高，可以帶動港股相應水漲船高。考慮到中移近期股價走勢疲弱，徘徊三個月低位，今日有機會借消息反彈。