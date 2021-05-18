恒指高開243點　中移動「回A」漲近3%　騰訊京東升逾1%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-18 09:27

美股連升兩日後下跌，三大指數齊向下。道指收市跌54點或0.16%，收報34327點；納指收報13379點，跌50點或0.38%；標普500指數收報4163點，跌10點或0.25%。

亞太股市方面造好，截至9時13分，日經指數報28183點，升358點或1.29%；韓國KOSPI指數報3159點，升25點或0.81%。台股亦彈升321點或2.09%，報15675點。

【09:20】恒生指數高開243點

恒生指數高開243點或0.87%，報28438點；科指高開64點或0.83%，報7764點；國企指數高開97點或0.93%，報10601點。

科網股續造好，阿里巴巴（9988）開升0.88%，報207.2元；騰訊（0700）開升1.1%，報607元；美團（3690）亦升0.63%，報255.8元；京東（9618）亦升1.4%，報269.6元。

友邦（1299）高開1.6%，報104.5元；港交所（0388）亦升0.94%，報449.2元。

中移動（0941）開報50.2元，升2.9％；該公司公布董事會批准建議進行人民幣股份發行，在上海證券交易所主板上市，並計劃公開發行不超過9.65億A股，即不超過人民幣股份發行後公司已發行普通股總數的4.5%。

李寧（2331）開跌超過5%，報64.6元。

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