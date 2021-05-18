恒生維持升逾300點　中生製藥漲逾半成　中移動揚逾3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-18 15:27

美股連升兩日後下跌，三大指數齊向下。道指收市跌54點或0.16%，收報34327點；納指收報13379點，跌50點或0.38%；標普500指數收報4163點，跌10點或0.25%。

亞太股市方面造好，截至9時13分，日經指數報28183點，升358點或1.29%；韓國KOSPI指數報3159點，升25點或0.81%。台股亦彈升321點或2.09%，報15675點。

【15:20】日經指數升逾500點 內地股市交投縮兩成

日經指數全日漲逾2%，收報28406點，升582點或2.09%。韓國KOSPI指數收報3173點，升38點或1.23%。

內地股市市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減近兩成至7521億元（人民幣‧下同）。上證指數收報3529點，升11點或0.32%，成交3360.29億元。深成指收市報14450點，跌5點或0.04%，成交4160.59億元。

滬深300指數報5187點，升2點或0.05%；創業板指數報3090點，跌22點或0.73%。

【14:30】信義光能升逾半成

恒指午後維持逾三百點升幅，現升379點或1.35%，報28573點。恒生科技指數報7796點，升96點或1.25%。

李寧（2331）現跌2.9%，報66.05元；安踏（2020）亦跌0.56%，報141元。

中生製藥（1177）漲5.7%，報8.91元。信達生物（1801）午後曾急升8%，現報91.85元，仍升5.5%；該公司公布美國FDA已正式受理公司和禮來製藥共同合作研發的創新PD-1抑制劑藥物信迪利單抗的新藥上市申請。

信義光能（0968）回升5.4%，報12.38元。

【12:10】百度績前飆逾3%

港股半日升351點或1.25%，中午收報28545點；恒生科指收報7772點，升72點或0.95%；恒指國企升128點或1.22點，收報10632點。大市成交金額721億元。

百度（9888） 績前升3.06%，收報188.6元；網易（9999）亦微升0.61%，收報164.9元;美團（3690）上揚1.65%，收報258.4元；騰訊（0700）升0.5%，收報603.5元；阿里巴巴（9988）升1%，收報207.4元。

中移動（0941）計劃回A，半日漲3.69%，收報50.6元；中電信（0728）亦升近2%，收報2.6元；中國聯通（0762）上揚1.13%，收報4.49元。

港交所（0388）半日升2.5%，中午收報456.2元；友邦（1299）亦升0.78%，收報103.7元；滙豐（0005）漲0.93%，收報49元；建行（0939）升0.64%，收報6.27元；工行（1398）揚0.81%，收報4.98元。

三桶油造好，中石油（0857）半日漲4.46%，中午收報3.28元；中石化（0386）升4.43%，收報4.24元；中海油（0883）亦升3.04%，收報8.8元。

【11:35】上證指數反覆靠穩

上證指數反覆靠穩，半日收報3520點，升2點或0.08%，成交2123.57億元（人民幣‧下同）。深成指收報14427點，跌28點或0.2%，成交2627.88億元。

滬深300指數半日收報5176點，跌8點或0.16%；創業板指數報3092點，跌21點或0.68%。

【11:21】體育用品股逆市向下

體育用品股逆市向下，遭非凡中國配售的李寧（2331） 股價跌3.67%，報65.55元；安踏 （2020）挫2.54%，報138.2元；特步（1368）亦跌2.28%，報6.86元。

ATMX升幅收窄，阿里巴巴（9988） 升1.2%；騰訊（0700）微升0.4%；美團（3690） 升1.34%；小米 （01810） 倒跌0.4%。

恒指最新報28568點，升374點或1.33%；恒生科指升67點或0.88%，報7767點。暫成交額643.59億元。

【10:41】油股續揚 中石油、中石化漲近5%

中石油 （0857）最新升近5%，高見3.3元，現報3.29元；中石化（0386） 亦升近5%，報6.26元；中海油 （00883） 升3.4%，報8.83元。

港股最新報28524點，升329點或1.17%；恒生科指報7757點，升0.75%。

【10:12】汽車股普遍回吐

港股最新報28572點，升378點或1.34%。

港交所（0388）一度升逾3%，高見461元，現報455元，升2.25%。友邦（1299）亦曾升至30天高位，見104.8元，現報10.43元，仍升1.36%。

汽車股個別走，長汽（2333）回吐0.42%，報18.9元；吉利（0175）跌0.22%，報18.2元；比亞迪（1211）亦跌1.24%，報151元；廣汽（2238）升0.44%，報6.78元。

百度（9888）將公布業績，股價一度飆3.6%，高見189.6元，現報188.6元，升3.06%。美團（3690）亦升2.12%，報259.6元；嗶哩嗶哩（9626）漲1.58%，報771元。

【09:40】油股造好

恒生指數開市後續揚，現報28565點，升371點或1.32%；恒生科指最新報7793點，升93點或1.21%。大市暫成交金額199.45億元。

中國非凡（8032） 公布配售李寧（2331） 6,000萬股，配售價每股63.6元，較李寧上日收市價68.05元折讓6.5%，配售所得款項約為38.2億元。完成後，非凡中國將持有2.7億股李寧股份，持股比例將由13.3%降至10.9%。中國非凡現彈升14.75%，報0.7%；李寧則跌3.1%，報65.95元。另外，安踏體育（2020）上揚0.56%，報142.6元；

中移動（0941）續升3.7%，報50.6元，成交金額7.38億元。申洲國際（2313）亦升1.73%，報176元。

油股方面，中石油（0857）揚1.9%，報3.2元；中海油（0883）升近2%，報8.71元。

【09:20】恒生指數高開243點

恒生指數高開243點或0.87%，報28438點；科指高開64點或0.83%，報7764點；國企指數高開97點或0.93%，報10601點。

科網股續造好，阿里巴巴（9988）開升0.88%，報207.2元；騰訊（0700）開升1.1%，報607元；美團（3690）亦升0.63%，報255.8元；京東（9618）亦升1.4%，報269.6元。

友邦（1299）高開1.6%，報104.5元；港交所（0388）亦升0.94%，報449.2元。

中移動（0941）開報50.2元，升2.9％；該公司公布董事會批准建議進行人民幣股份發行，在上海證券交易所主板上市，並計劃公開發行不超過9.65億A股，即不超過人民幣股份發行後公司已發行普通股總數的4.5%。

李寧（2331）開跌超過5%，報64.6元。

壹傳媒（0282） 繼續短暫停牌。