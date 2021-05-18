老虎環球首季持倉披露：京東成最大持倉股　新建倉富途、Roblox

撰文：黃文琪
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著名對沖基金公司老虎環球（Tiger Global Management）公佈今年首季美股持倉，持倉規模達434億美元，前十大重倉股合計佔比達51.4%，新建倉25隻股票，僅清倉兩隻。
老虎環球的最大持倉個股為京東（JD），佔投資組合的比例達11.63%，亦是老虎環球唯一持股比例超過10%的個股。
微軟（MSFT）位列第二大持倉股，增持15%；新建倉Roblox Corporation（RBLX），持股市值達26.21億美元，一舉進入第三大持倉股；第四大持倉股Sea Limited（SE）小幅增持3%；第七大持倉股阿波羅全球管理（APO）小幅增持2%。
在前十大持倉股中，僅Facebook（FB）被減持12%。而拼多多（PDD）、亞馬遜（AMZN）、Carvana Co.（CVNA）、CrowdStrike Holdings（CRWD）等維持不變。
其中大比例的增持包括對現在服務公司（NOW）、DocuSign（DOCU）、Peloton Interactive（PTON）、Zoom視頻通訊（ZM）、DoorDash（DASH）等。
在減持方面，老虎環球減持優步（UBER）、Spotify Technology SA（SPOT）等。
此外，按照建倉市值來看，老虎環球還新建倉了富途控股（FUTU）、DoubleVerify Holdings, Inc.（DV）、Coupang Inc（CPNG）、Playtika Holding Corp.（PLTK）等。僅清倉高途（GOTU）、雅樂科技（YALA）。