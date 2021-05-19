騰訊前瞻│金融科技有睇頭　騰訊首季料多賺28%

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-19 09:00

股王騰訊本周四發首季業績前，股價重上600元大關及南非大股東的配售價。綜合市場預期集團首季盈利介乎317億至375.6億元人民幣（下同），中位數預測347.3億元，按年升28.3%。三大業務之中，增長最強的料為金融科技業務，收入有望按年升40%。不過，內地加強對科技金融及平台反壟斷監管，騰訊如何轉營應對，受投資者關注。

市場預測騰訊首季業務增長(資料來源：彭博、單位為人民幣)

周四（20日）騰訊將公布首季業績，據《彭博》綜合分析員預測，以非通用會計準則（Non-GAAP）計算，首季收入收入介乎1,286.6億至1,390.4億元，中位數1,337.53億元，按年升23.8%。首季純利介乎317億至375.6億元，按年升17.1%至38.7%，中位數預測347.3億元，按年升28.3%。

佔比最大業務：增值服務 高基數增長料放慢

騰訊三大主營業務，分為（1）收入佔比逾50%的增值服務（VAT）；（2）增長急速的金融科技業務；以及（3）網上廣告業務。

首先，增值服務業務在去年首季收入增長27%，至624.29億元。據《彭博》綜合分析師預期，此項業務收入今年首季料達到730.53億，按年升17%。

雖然增長幅度是有所減弱，不過分析指出是受到去年同期新冠疫情導致內地網絡遊戲收入基數較高，因而令相關業務今年首季收入增長放慢。

《王者榮耀》遊戲頁面。（網上圖片）

增長最強業務：金融科技 收入增幅料逾40%

三大業務中，增長最強的相信會是金融科技業務，當中包括增商業支付及理財平台的收入，以及雲業務的增長。此項業務在去年同期，按年增長達22%，至264.75億元，佔集團整體收入的四分之一。

今年增長有望再下一城，據《彭博》綜合分析師預期，此項業務收入今年首季料達到373.39億，升幅進一步擴大至41%。

由於現時內地正加強對金融科技的監管，例如阿里的螞蟻集團，現時就需要成立金融控股公司，進行整改方案，包括要壓縮貨幣基金「餘額寶」規模、切斷花唄、借唄等消費金融產品在支付環節的嵌套等。騰訊如何回應監管要求，亦成投資者關注。

內地正加強對金融科技的監管，阿里的螞蟻集團需要成立金融控股公司，進行整改方案（路透社）

騰訊總裁劉熾平在3月的業績記者會上表示，金融科技業務對用戶及中小企都有正面影響，不會單純將產品商業化，強調一直會與其他金融機構合作，並非要「顛覆」金融機構的業務，認為其他金融機構可以同騰訊做到優勢互補。他強調，旗下金融科技業務一直重視合規營運及風險管控。

大行指監管風險可控 行業競爭改善

對於內地金融科技的未來發展，大行認為將進入一個增長放慢的新時代，不過競爭環境改善，對騰訊有利。瑞信指出，內地金融科技行業將進入一個結構性的增長放慢時代，對手螞蟻集團將會再度將焦點放在支付業務的盈利能力之上，例如調高每個交易的手續費。此變動可以令支付行業競爭環境得到改善，特別是對騰訊有利，而且事實上騰訊的支付業務盈利能力較高，已經成為了其金融科技業務的一大收入增長引擎。

騰訊總裁劉熾平在3月的業績記者會上強調，旗下金融科技業務一直重視合規營運及風險管控。（視覺中國）

另外，大和看好騰訊首季支付業務交易量有機會按年增長35%，主要是低基數效應，因此將騰訊2021至23年總收入預期上調2%。

由於內地國家市監局等多部門，近期對科網數據平台企業進行反壟斷調查，投資者將關注騰訊管理層對各業務重整特別是金融科技等重組等指引。對於監管風險，大和報告指，市場仍關注內地持續執行反壟斷措施，對騰訊股價的壓力，但相信監管風險可控。以過往5年平均31倍市盈率計，加上下半年將有重點遊戲推出，相信現時是一個良好的入市機會。

騰訊本周業績前夕舉行遊戲年度發布會，一次過發布超過60款手遊產品及最新版內容，如《和平精英》、《英雄聯盟》及內地熱播劇集《慶餘年》手游等。