美股早段大幅偏軟　道指挫逾500點　油價瀉4.4%

撰文：孫素青
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【22:48】道指跌逾500點
美股跌勢加深，道指報33517點，跌543點或1.6%；標普500指數報4070點，跌57點或1.4%；納指報13092點，下滑125點或125%。
Tesla挫3.59%，報557.14美元。
油價急挫，紐約原油期貨跌4.43%，報62.58美元一桶。
【21:30】道指開盤跌1%
5月19日美股開盤，道指開盤跌1.0%，標普500跌1.3%，納指跌1.7%，區塊鏈股重挫。
美股開盤，道指跌374.28點，或1.10%，報33686.38點；納指跌226.41點，或1.70%，報13077.23點；標普500指數跌55.74點，或1.35%，報4072.10點。
加密貨幣交易所Coinbase開盤下跌12％至210.28美元，創歷史新低，MicroStrategy跌超13%，Riot Blockchain跌超15%，比特幣一度逼近30,000美元大關。
加密貨幣遭到拋售，比特幣跌破31,000美元，創2月以來新低。乙太坊跌超29%，瑞波幣跌超33%，萊特幣跌超37%。狗狗幣下跌40%。
隨著比特幣重挫，特斯拉（Tesla）股價大幅下滑，特斯拉下跌4.8%。