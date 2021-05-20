Bitcoin遭血洗　美國擬減買債　港股考驗二萬八│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-20 09:31

加密貨幣價格急插，美國聯儲局又指如經濟復甦進度良好，未來將縮減量寬規模，美股一度跌逾500點，要提防港股一跌，並考驗二萬八關。

港股經過假期後今日復市，外圍市場消息較多。美國聯儲局在上月底議息會議紀錄中指出，部分官員認為，如果經濟繼續取得實質進展，並朝向局方的目標進發，預期聯儲局將在未來幾次會議上，開始討論縮減量化寬鬆政策。

不過，早前在上月聯儲局會議後決定按兵不動，主席鮑威爾隨更稱，因為美國經濟復甦不均衡，暫時不討論削減量化寬鬆。現時會議紀錄出爐，是鮑威爾口風上硬要堅持，還是聯儲局內部已存在分化，導致口不對心的表現？會議紀錄公布後，美元指數重上90水平，10年期美債息升至1.67%。

美股再考驗50天線

美股道指昨早段狂瀉逾500點，納指更是裂口低開，科技股成跌市重災區，惟其後多隻重磅科技股回穩，帶動納指最終收復幾乎所有失地，道指跌幅也收窄至近160點。美股道指和標普再次考驗50天線，昨晚美股低位見承接，投資者可觀察道指能否守5月12日33555點低位，目前不宜過勇博反彈。

無獨有偶，歐洲央行發表金融穩定報告稱，債台高築和市場「異常亢奮」，對歐羅區的金融體系構成風險。歐洲股市三大指數齊受壓，德、法、英股分別挫1.7%、1.4%及1.2%。

比特幣一夜曾跌3成 美圖有危機

中國加碼追殺虛擬貨幣交易，禁止金融機構和支付機構開展虛擬貨幣業務，蒙古又全面清理虛擬貨幣「挖礦」項目，觸發虛擬貨幣市場恐慌性暴瀉。比特幣（Bitcoin）昨日在一日之間急插30%，失守4萬美元之後再瀉至近3萬美元，最後收跌1成，報38240美元。。

比特幣為市場風險指標，比特幣及加密貨幣價格相關股份同樣急跌，需關注港股的同類股份，如相關概念股火幣（1611），及有投資比特幣的美圖（1357）和實德環球（487）等等，需提防相關股份急跌。

資源價格炒過龍 李克強：禁惡意炒作

資源價格急升後回落，國務院總理李克強表示，要部署做好大宗商品保供穩價工作，排查異常交易和惡意炒作行為。中國焦煤跌停，鐵礦跌近8%。國際原油亦一度近5%，最後收跌3%，創三週新低。倫銅跌近4%，創逾七月最大跌幅。

資源股早前被炒高，資源價格回落，亦不利相關股份，如江西銅（0358）、中鋁（2600）、馬鋼（0323）等。

京東網易業績勝預期

個股方面，京東（9618）首季度業績均超越市場預期，營收達2,032億元，按年增長39%，按非公認會計準則下，淨利潤庶40億元按年升33.3%，年度活躍用户近5億。

網易 （9999）上季收入為205億元（人民幣，下同），按年增加20%； 非公認會計準則純利為51億元，按年增長21%，勝市場預期。京東及網易的美股均錄得逆市上升，今日值得留意。