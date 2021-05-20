恒生指數跌逾點　京東、網易績後齊漲逾4%　汽車股普升｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-20 09:58

股王騰訊（0700）今日發首季業績，假期前股價重上600元大關及南非大股東的配售價，其表現將成今日市場焦點。綜合市場預期集團首季盈利介乎317億至375.6億元人民幣（下同），中位數預測347.3億元，按年升28.3%。

【09:50】恒生科指升0.88%

恒生指數跌幅收窄，最新跌105點或0.37%，報28488點；恒生科指則升0.88%或68點，報7886點。

京東（9618）績後飆近4%，現報281.4元；美團（3690）亦升3.5%，報269.2元。騰訊（0700）手揚0.74%，報612元；惟阿里巴巴（9988）跌0.67%，報206.2元。網易 （9999） 績後升4.73%，報172.8元。

汽車股普升，比亞迪（1211） 股價逆市升半成，高見160元，現報158.6元，仍升4.8%；吉利（0175）亦升3.06%，報18.86元；長汽（2333）飆6.12%，報20.1元。

偉易達（0303）上揚逾6%，高見74.5元，新造價73.45元，仍升6.45%；該公司股東應佔溢利增加21.1%，至2.3億美元，至歷史新高。

新華保險（1336）遭股東減持，股價一度跌逾半成，低見29元，現報29.2元，仍跌4.58%。

【09:20】恒生指數低開180點

恒生指數低開180點或0.63%，報28413點；科指低開6點或0.09%，報7810點；國企指數低開76點或0.72%，報10578點。

科網股，騰訊（0700）開升0.58，報611元；阿里巴巴（9988）開跌0.29%，報207元；美團（3690）亦跌1.5%，報256.2元；京東（9618）績後漲1.7%，報275.4元。

友邦（1299）平開，報103.7元；港交所（0388）微升0.13%，報454.8元。

創興銀行（1111）復牌勁升45.2%，報19.98元；獲母公司廣州越秀集團以協議安排方式提出私有化，每股作價20.8元，較創銀停牌前溢價約51.2%。