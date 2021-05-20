港股半日跌211點　汽車股跑出長汽飆8%　美團漲超半成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-20 12:24

股王騰訊（0700）今日發首季業績，假期前股價重上600元大關及南非大股東的配售價，其表現將成今日市場焦點。綜合市場預期集團首季盈利介乎317億至375.6億元人民幣（下同），中位數預測347.3億元，按年升28.3%。

【12:10】創興銀行半日升48%

恒生指數半日跌211點，報28382點；恒生科技指數升0.9%，報7889點；恒生國指收報10613點，跌41點或0.39%；大市成交額992.57億元。

ATMXJ個別走勢，騰訊（0700）績前靠穩，股價逆市升近0.1%，中午收報608元；美團（3690）亦升5.77%，重上配售價，收報275元；京東（9618）揚4.51%，收報283元；阿里巴巴（9988）則跌1.06%，收報205.4元；小米（1810）漲1.88%，收報27.1元。

創興銀行（1111）半日升逾48%破頂，中午收報20.4元。

汽車股集體上揚，吉利（0175）半日升6%，收報19.4元；比亞迪（1211）漲7.67%，收報162.9元；長汽（2333）飆8.24%，收報20.5元；廣汽（2238）升2.22%，收報6.9元。

「三桶油」受壓，中石油（0857）半日挫4.86%，收報3.13元；中海油（0883）亦跌3.41%，收報8.51元；中石化（0386）瀉4%，收報4.07元。

海底撈（6862）半日瀉4.7%，收報42.7元。百威亞太（1876）亦跌3.15%，收報26.1元；蒙牛乳業（2319）跌3.6%，收報42.95元。

【11:05】汽車股續造好

恒生指數最新跌271點或0.95%，報28322點；恒生科指升44點或0.57%，報7862點。大市暫成交金額817.24億元。

騰訊（0700）轉跌0.5%，報604.5元；阿里巴巴（9988）續跌1.35%，報204.8元；美團（3690）則飆近5%，報272.8元；京東（9618）亦升3.25%，報279.6元；小米（1810）漲1.7%，報27.05元。

比亞迪（1211）漲近7%，報161.8元；吉利（0175）上揚5.7%，報19.34元；長汽（2333）亦升5.68%，報19.34元。

海底撈（6862）挫4.9%，報42.6元；嗶哩嗶哩（0520）亦跌2.68%，報11.64元。

【10:12】中石油吐逾半成

恒生指數跌幅再擴大至逾200點，最新報28381點，跌212點或0.74%；恒生科指升33點或0.42%，報7850點。大市成交額暫為567.91億元。

「三桶油」受壓，中石油（0857）吐5.78%，報3.1元；中海油（0883）亦跌2.84%，報8.56元；中石化（0386）挫3.3%，報4.1元。

相關疫苗股上揚，開拓藥業（9939）漲逾一成，高見81.9元，新造價80元，仍升10.2%；康希諾（6185）升4%，報344.6元；維亞竹物（1873）亦升3.77%，報7.43元。

【09:50】恒生科指升0.88%

恒生指數跌幅收窄，最新跌105點或0.37%，報28488點；恒生科指則升0.88%或68點，報7886點。

京東（9618）績後飆近4%，現報281.4元；美團（3690）亦升3.5%，報269.2元。騰訊（0700）手揚0.74%，報612元；惟阿里巴巴（9988）跌0.67%，報206.2元。網易 （9999） 績後升4.73%，報172.8元。

汽車股普升，比亞迪（1211） 股價逆市升半成，高見160元，現報158.6元，仍升4.8%；吉利（0175）亦升3.06%，報18.86元；長汽（2333）飆6.12%，報20.1元。

偉易達（0303）上揚逾6%，高見74.5元，新造價73.45元，仍升6.45%；該公司股東應佔溢利增加21.1%，至2.3億美元，至歷史新高。

新華保險（1336）遭股東減持，股價一度跌逾半成，低見29元，現報29.2元，仍跌4.58%。

【09:20】恒生指數低開180點

恒生指數低開180點或0.63%，報28413點；科指低開6點或0.09%，報7810點；國企指數低開76點或0.72%，報10578點。

科網股，騰訊（0700）開升0.58，報611元；阿里巴巴（9988）開跌0.29%，報207元；美團（3690）亦跌1.5%，報256.2元；京東（9618）績後漲1.7%，報275.4元。

友邦（1299）平開，報103.7元；港交所（0388）微升0.13%，報454.8元。

創興銀行（1111）復牌勁升45.2%，報19.98元；獲母公司廣州越秀集團以協議安排方式提出私有化，每股作價20.8元，較創銀停牌前溢價約51.2%。