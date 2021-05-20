Bitcloin|馬斯克發個表情讓比特幣大反彈　一文讀懂美國幣圈黑話

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-20 15:27

Bitcloin再經歷過山車行情。《華爾街見聞》報道，數字貨幣全線大跌，市場上哀鴻遍野，若是沒有美國散户的兩大股神﹕「木頭姐」Cathie Wood和馬斯克先後喊話力挽狂瀾，幣圈可能就真的崩了。

比較奇特的是，不同於女股神Catherine Wood的直言看好，馬斯克拯救幣圈的方式有些非比尋常——他發了一條推特，上面寫着「特斯拉有鑽石手（Diamond Hand）」。

乍看之下，大部分非幣圈人士很難理解馬斯克的意思，也不明白為什麼他發兩個表情就能讓比特幣的24小時跌幅從超過30%收窄到大約14%，價格重返4萬美元。

實際上，幣圈中的「鑽石手」代表着看漲，表明投資者不畏市場波動，在價格暴跌或是逆風襲來之時也要堅持投資，持有倉位直到目標。

簡單來説，市場觀點將馬斯克的推特解讀為，特斯拉不會拋售手中已有的比特幣，幣價也就因此受到了提振。

除了「鑽石手」之外，其實幣圈還有不少有意思的「黑話」。在這之中，有一些是人們較為熟悉的、在其他市場上也有類似解讀的表述，另一些則是年輕人們新造出來的幣圈專屬詞語。

拿最簡單的來説，幣圈中的「巨鯨（Whale）」指的就是持有大量比特幣、可以憑藉交易撼動幣價的人——這與普通投資者所熟知的「巨鯨」相去無幾。

以下用語要知悉

FOMO（The fear of missing out），也就是「害怕錯過」，也是各大市場上較為普遍的一種情緒。在幣圈人看來，這通常是投資者在幣價飛漲期間瘋狂購買數字貨幣的原因之一。

FUD（Fear, uncertainty and doubt），意即「懼、惑、疑」，同樣也經常用於其他投資環境中，在幣圈裏則是通常被「信徒」們用來譴責故意傳播錯誤信息的行為。

意思為「弱手、一手爛牌」的傳統金融術語Weak Hand，在幣圈也被用於描述幣圈萌新面對市場動盪或負面新聞時信念不夠堅定，對所持的數字貨幣進行恐慌拋售。

相比於上述這些通俗易懂的「黑話」，接下來的這些或許就不是那麼好懂了。

比如「Hodl」，這是幣圈一個非常神秘的咒語，能夠安撫緊張的交易員，讓他們相信自己看到的是數字貨幣的長期優勢，這一次也能安然度過暴跌。

具體是什麼意思呢？其實就是「Hold（持倉，拿住了）」——但在2013年時，有一位比特幣投資者在論壇上手滑把這個單詞拼成了上文的「Hodl」，結果卻是意外風靡，大家都開始這麼用了。

礦工獎勵已三度減少

再從技術層面來説，Halving/halvening指的則是比特幣特有的發行機制「減半」，礦工們所獲得的獎勵大約每隔四年減少一半。

根據中本聰2008年底發佈的比特幣白皮書，比特幣總量為2100萬枚，初始挖取一個比特幣區塊獎勵50枚比特幣，每挖出21萬個區塊（大約4年時間），獎勵就減少一半。

如今，比特幣已經歷了三次減半，最近的一次在去年5月12日，礦工獎勵已由12.5枚比特幣減半至6.25枚比特幣。這也就意味着，比特幣下一次減半，將在2024年發生。