網易首季遊戲收入創新高　與Sony達成音樂版權合作　股價飆7%

撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-05-20 11:16

網易(9999,NTES)季度業績亮眼,旗下網易雲音樂更與Sony達成版權合作,打破騰訊音樂獨家低位,最新報176.7元,升7.1%。

網易公布首季業績,今年首季歸屬於公司股東的純利按年升25%,至44億元(人民幣,下同),非公認會計準則(Non-GAAP)純利則按年增長21%,至51億元,勝市場預期。

期內,集團收入按年增加20.2%,至205億元,創新高。當中在線遊戲服務淨收入創歷史新高為150億元,按年增長10.8%;有道淨收入13億元,按年升147.5%;創新及其他業務淨收入42億元,按年增加 39.7%。

網易即將推出的新品還包括:《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《暗黑破壞神®:不朽™》和《倩女幽魂隱世錄》等。

此外,交銀國際發研報指,將網易21/22年的總收入預測提高2.3%/3.8%,並微調淨利潤預測。鑑於有道相關教育監管仍存不確定性,該行將目標價從148美元略下調至142美元港股方面221港元,其中遊戲業務28倍21年市盈率,有道3倍21年市銷率,及音樂業務8倍21年市銷率。維持 「買入」評級。