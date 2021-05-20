網易首季遊戲收入創新高　與Sony達成音樂版權合作　股價飆7%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-20 11:16

網易（9999，NTES）季度業績亮眼，旗下網易雲音樂更與Sony達成版權合作，打破騰訊音樂獨家低位，最新報176.7元，升7.1%。

網易公布首季業績，今年首季歸屬於公司股東的純利按年升25%，至44億元（人民幣，下同），非公認會計準則（Non-GAAP）純利則按年增長21%，至51億元，勝市場預期。

期內，集團收入按年增加20.2%，至205億元，創新高。當中在線遊戲服務淨收入創歷史新高為150億元，按年增長10.8%；有道淨收入13億元，按年升147.5%；創新及其他業務淨收入42億元，按年增加 39.7%。

網易即將推出的新品還包括：《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《暗黑破壞神®：不朽™》和《倩女幽魂隱世錄》等。

此外，交銀國際發研報指，將網易21/22年的總收入預測提高2.3%/3.8%，並微調淨利潤預測。鑑於有道相關教育監管仍存不確定性，該行將目標價從148美元略下調至142美元港股方面221港元，其中遊戲業務28倍21年市盈率，有道3倍21年市銷率，及音樂業務8倍21年市銷率。維持 「買入」評級。