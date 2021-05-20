科技股表現難如前　通脹陰霾推高商品價｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-05-20 13:01

港股昨天因佛誕假期而「休戰」，但在假期前又出現「乾升」的現象。在外圍市況缺乏方向下，成交額亦不足1,500億，港股卻突然急升400點，更直逼28,600點，令一眾投資者「摸不著頭腦」。

另一方面，首批6隻恒生科技指數交易所買賣基金（ETF）在內地募集資金，並公告預計他們至少能募集到280億人民幣資金，而募集途徑會通過港股通或合格境內機構投資者（QDII）渠道，購買恒生科技指數成分股，預期ETF資金將於未來數周開始投資港股，市場憧憬再有「熱錢」會追捧恒指科技板塊，令近期一直處於弱勢的科投股，走勢暫時喘定。

筆者認為，儘管此消息可帶動北水再度流入科技板塊，但相信力度會大不如前，灌溉力度亦會因外圍市況而變得收歛，畢竟投資者必須面對當前的現實：今年疫情持續肆虐，其他國家儘管仍有確診個案，但各國政府好像已用「適應」、「習以為常」的心態面對，所以現今就算仍有確診數字，全球政府在民生上只呼籲國民要做好所有防禦措施，而主力著手籌備疫情後的刺激經濟策施，盼能盡快令經濟從谷底回升。

料拜登政府政策由安內轉為攘外

正因如此，各國（特別是美國）均會出現「通脹」或「加息」的預期；但筆者認為，會否「加息」或仍言之尚早，但各國最喜歡使出的「量化寛鬆」政策，今年可能會「縮手」；而「派銀紙」的措施更有可能暫停，令股市不會好像去年那麼「順境」，特別是科技股未必能延續去年的強勢。相反，近日商品市場，因通脹聲音不斷傳出，令商品市場暫跑贏今年大市，尤以石油類別，投資者不妨留意中國石油（0857）。

美股方面，筆者相信仍會呈現「大上大落」或「日起日跌」的現象，總統拜登上任後，外間均認為他已做好了「先安內」的工作，從而令人開始擔心他未來會開始進行「後攘外」的工作，矛頭相信亦離不開「中國」，所以投資者要格外留神。

許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗