新垣結衣星野源｜日股高收企穩28000點　破婚訊致大跌都市傳說！

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-20 14:26

日本股市今日成功收市，東京證券交易所今日交投相當流暢。為何會有這樣的說法？不就是人稱「國民老婆」﹑藉「逃避雖可恥但有用」而紅透亞洲的女星新垣結衣，昨日宣布與劇中扮演其丈夫的男星星野源宣布結婚，令到全球數以億計「老公」被強行離婚﹑傷心萬分有關。

過往不少日本當紅藝人宣布結婚當日，日股巧合地大跌，如堀北真希當年宣布結婚，日經挫895點。去年10月1日，另一名女星石原聰美宣布結婚當日，東京交易所出現系統故障而停市。所以便出現了一個新垣結衣宣布結婚當日，東京證券交易所會否陷倒閉危機這都市傳說。

堀北真希ショック －８９５円

木村沙織ショック －２９８円

福山雅治ショック －７１４円

釈由美子ショック －２０３円

北川景子ショック －４７９円

優香ショック -582円

押切もえショック-307円



小倉優子ショック(再婚）-1010円



石原さとみショック － （東証物理破壊）←New — うしっクマ (@bullbear48) October 1, 2020

這個都市傳說今日有否成真？當然是沒有。東京證券交易所今日如常運作﹑交投正常。日股今早曾下跌257點，失守27800點，其後已回升並收復28000點，收市報28089點，升44點。

+ 9 + 9 + 9

至於日股為何無發生大跌，或許與新垣結衣及星野源是在昨日日股收市後，請看清楚是收市後發布消息，有一晚讓市場人士（即傷心的老公們）消化了有關消息，所以日股今日表現冷靜。

雖然日股今日高收，但是昨日虛擬貨幣市場卻出現大動盪，其中Bitcoin（比特幣）因內地監管機構禁止金融及支付機構進行有關虛擬貨幣業務，累及比特幣曾下跌至3萬美元。即時有網民戲稱，這是兩人婚訊的效應。當然是戲言一番而已。