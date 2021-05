撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-05-20 15:11

網易(9999)季績亮眼,績後股價高走,更獲大和看好,現升7.9%,報178.1元,成交額10.25億元。

大和發表報告,網易上季網上遊戲收入升11%,主要受惠手遊收入升幅好過預期,按年增長15%,估計次季手遊收入可按年及按季再升16%和6%。

大和又指,網易今年推出的遊戲能見改善,尤其即將推出哈利波特及暗黑破壞神等遊戲,加上集團擴大海外市場,將會推動估值向上重估。

因此,該行升網易今明兩年收入預測各4%,達到915.4和1044.5億元人民幣,重申「買入」,目標價由235元上調6.3%至250元。

此外,網易即將推出的新品包括:《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《暗黑破壞神®:不朽™》和《倩女幽魂隱世錄》等。