騰訊首季經調整利潤增長22%至331億元　遜預期　遊戲收入增長17%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-20 17:19

騰訊控股（0700）公布今年首季未經審核業績，非國際財務報告準則（non-GAAP）權益持有人應佔溢利331.18億元，按年上升22%； 每股盈利3.481元。

今年首季收入1,353.03億元，按年大增25%，按季增1%。微信及WeChat的月活躍帳户12.4億，分別按年增長3.3%及減少12.6%。

此前，彭博分析師預期，騰訊首季營收按年增長23.8%至1,337.54億元，調整後淨利潤按年增長28.3%至347.32億元， 調整後每股收益按年增長18.9%至3.567元。

期內，資本開支投入達到77.34億元，按年增長20.5%。當中包括添置（不包括業務合併）物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權等，主要指向雲設備及設施，去年騰訊資本開支為339.6億元。 騰訊近年來持續加大資本開支，投入於雲計算、大數據等數字新基建領域。

騰訊上季來自遊戲收入為436億元人民幣，按年升17%（資料圖片）

遊戲收入

集團表示，遊戲收入增長17%至436億元，主要由於騰訊全球手機遊戲（包括《王者榮耀》、《PUBGMobile》及《和平精英》，以及近期推出的《天涯明月刀手遊》等遊戲）的收入增長所推動。今年首季手機遊戲收入總額（包括歸屬於公司社交網絡業務的手機遊戲收入）及個人計算機客户端遊戲收入分別為415億元及119億元。

當中，社交網絡收入增長15%至288億元，乃由於數字內容訂購以及遊戲虛擬道具銷售的穩健增長所致。

網絡廣告業務

網絡廣告業務首季收入按年增長23%至218億元，反映電子商務平台、教育及快速消費品等品類的需求增長以及合並易車的廣告收入貢獻。

社交及其他廣告收入增長27%至185億元，由於廣告主對微信朋友圈廣告及移動廣告聯盟的需求增長而提供更多廣告庫存所推動。

媒體廣告收入增長7%至33億元，主要由於音樂流媒體應用的廣告收入增長。

金融科技及企業服務業務

金融科技及企業服務業務首季收入按年增長47%至390億元。金融科技服務收入增長主要由於居家令影響以及移動支付使用的長期趨勢。

企業服務收入按年增速較上季度提升，主要由於項目部署恢復、企業軟件及在線視頻客户的需求增長，以及自2020年第四季合併易車的企業服務收入所推動。

分析師：預計騰訊港股明日會輕微下跌

右為光大新鴻基證券策略師伍禮賢預計騰訊港股明日（21日）會輕微下跌。（賴啟燊攝）

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，騰訊整體業務增長平均，但由於上年COVID-19疫情，宅經濟一度興起，騰訊上年財報有高基數增長，相比之下，今年首季手游業務增長就略顯遜色，假如今晚騰訊美股波動不大，預計明日（21日）騰訊港股會輕微下跌。

他又指，外界普遍擔心的金融業務在財報上並沒有明顯轉差，相信會消除部分憂慮，不過，對比上年高基數增長，今年騰訊業務增長將放緩，預料股價短期在600元附近，投資者不必心急入貨，可待下半年再長線部署。