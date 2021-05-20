消費券｜新地旗下22個商場推1400萬現金券優惠

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-20 17:14

港府將向每名18歲或以上港人派5,000元的電子消費劵，料最快暑假期間可接受申請。新地（0016）表示，集團將推出新現金獎賞優惠，初步預算送出超過1,400萬元現金券，協助旗下商場租戶重回營商正軌。

新地指出，於暑假推出「消費券加碼賞」獎賞計劃，顧客於參與商場透過接受電子消費券計劃登記的儲值支付工具，包括WeChatPayHK、八達通、Alipay及Tap&Go使用消費券，同日累積消費滿1000元，可換領50元商場/商戶現金券，並有各種加碼優惠。

至於ThePointbySHKP會員使用消費券，除了可賺取1元等於1分的基本積分外，每月可額外賺取500分，全期最多可獲贈額外2500積分。

換言之，在新地商場使用全數5000元消費券，可獲最少250元現金券；ThePoint會員同時可賺取高達7500積分，可兌換30元新地商場電子贈券。

此外，由即日起，新地商場聯同WeChat Pay HK向顧客發放「早鳥」優惠，用戶只需以WeChat掃描場內指定QR Code，登記即可獲得2張6元新地商場WeChat Pay HK電子現金券。以WeChat Pay HK單次消費滿20元可使用1張。新地旗下22個新地商場內超過1,8 00間接受WeChat Pay HK的店舖使用。