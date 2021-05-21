美聯儲堅持零利率　交易員：加劇美元下跌風險

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-21 08:28

《新浪財經》報道，多種因素在給美元的短期和長期走向帶來壓力，其中最重要的一點是美聯儲拒絕在短期內加息或立即放緩債券購買步伐。

這是Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler的看法。他之前曾經是Brown Brothers Harriman的首席外匯策略師。Chandler説，本周早些時候債券市場的通貨膨脹預期指標——即5年和10年盈虧平衡通脹率——上升反映了交易員這樣一個觀點，即「美聯儲正在犯政策錯誤」。只要決策者不「鬆開油門」，美元貿易加權匯率就可能會創出六年多以來的新低。

由於對通脹上升的擔憂在金融市場蔓延，美元周四（5月20日）再次跳水，延續了過去一年大部分時間裏將美元推低至2018年以來最低水平的下跌趨勢。通貨膨脹持續上升會侵蝕美元的價值，只是這一次還伴隨着不斷膨脹的美國貿易和預算赤字。美聯儲希望到2023年底一直將利率保持在零附近，也使美元失去了利率上升的助力。

Chandler在電話中説：「市場在推動許多事情。其中之一是，在其他中央銀行採取行動，比如加拿大央行開始減碼資產收購，挪威央行暗示將在今年晚些時候加息，同時一些歐洲利率在短時間內上升了10至20個基點的背景下，美國的利率卻保持低位。這就使全球絕對利率水平變成了拖累美元的重要因素。」

他説，美元目前正在追隨美國國債收益率的方向，而市場周三（5月19日）對美聯儲4月份會議紀要反應過度，給了美元和美國國債收益率僅僅持續一天的提振。4月份會議紀要顯示，美聯儲官員對於討論減碼債券收購持開放態度。

Chandler説，美元指數到6月底或7月初應當從當前約90的水平最低跌至87或者88，歐元、日元和英鎊兑美元應當上漲。