港股料廿天線爭持　騰訊季績遜預期下試600元　收市後恒指季檢

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-21 10:00

港股上日回落143點，於28300至28400點上升裂口位獲得支持，似有承接。隔晚美股造好本身對港股走勢有利；不過，股王騰訊純利不及預期，美股ADR跌穿600元，料對恒指造成下跌壓力，估計恒指今日將於廿天線(28560點)上下爭持。

股王騰訊純利不及預期，美股ADR跌穿600元

隔晚美股向好，美國上周首領失業救濟人數再創疫後新低，刺激三大指數升0.6%-1.8%，走勢最強的是科技股為主的納指，TESLA及蘋果公司分別走高逾2%-4%。中概科技股走勢更佳，其中阿里巴巴美股升逾2%，創五日高；網易首季業績勝預期，美股股價亦急升8%；百度美股收高2.2%，相信此三間中概科技股升勢，有助稍為抵銷騰訊業績遜預期，對恒生科技指數的利淡影響。

股王騰訊（0700）昨日收市後放榜，非國際財務報告準則（non-IFRS）純利雖然按年多賺22%，但按季微跌0.3%至331.18億元，稍低於市場預期。騰訊於公告中表示將2021年部分利潤增長投資於企業服務、遊戲及短視頻內容等領域。

總裁劉熾平在業績電話會上稱，投資規模將自首季開始逐步加大。市場關注騰訊及阿里巴巴相繼表示加大投資，會否意味科網平台的高利潤年代逐步遠去，對股價構成壓力。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平在業績電話會上稱，投資規模將自首季開始逐步加大。（視覺中國圖片）

騰訊控股的美股ADR下跌2%，收市價折算為港元報599.26元，跌穿600元關口，較本港上日收市價低出近2%

最後值得一提是今日收市後，恒指公司將宣布季度檢討，是繼3月份公布逾50年來最大改革諮詢結果後首次。由於在2022年中前藍籌股數目將逐步增加至80隻，市場預期今次季檢的藍籌數目，會由現時的55隻增至約60隻。中金報告預期醫療、消費和科技股的數目，有望進一步獲提升，並看好京東(9618)和網易(9999)有望染藍。市場又料騰訊及友邦(1299)兩大重磅股的權重，將要由10%降至8%，新變動令被動基金需要沽貨。今日相關股份走勢宜留意。