港股半日跌58點　快手領漲科指重返8000關　騰訊挫近4%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-21 12:28

隔晚美股造好，三大指數齊向上。道指收升188點或0.55%，報34084點；標指升1.06%，收報4159點；納指彈1.77%，收報13535點。今早亞太股市表現亦普遍向好，截至0時15分，日經225指數升282點或1.01%，報28381。韓國KOSPI指數升28點或0.9%，報3190。

【12:10】海底撈半日彈逾4%

港股半日跌58點或0.21%，中午收報28391點。恒生科技指數升102點或1.3%，報8017點。國企指數收報10687點，升45點或0.42%。大市成交金額860.03億元。

騰訊（0700）績後半日跌3.86%，收報585.5元；美團（3690）則升1.32%，收報276.8元；小米（1810）升1.28%，報27.7元；快手（1024）勁升4.85%，收報237.8元；京東 （9618） 亦升3.6%，收報290.8元。

海底撈（6862）半日彈升4.2%，中午收報45.85元，暫為表現最好的藍籌。

本地銀行股逆市靠穩，滙豐（0005）半日升0.31%，中午收報48.6元；恒生（0011）無升跌，收報159元；渣打（2888）微升0.1%，收報54.85元；東亞（0023） 升0.5%，收報16.08元。

醫療醫藥股造好，基石藥業（2616）半日漲9.21%，收報11.86元；醫思健康（2138）上揚7.1%，收報11.76元；京東健康（6618）亦升4.41%，收報118.5元；康希諾（6185）上升2%，收報347.2元。

【11:15】呷哺呷哺一度跌超過13%

濠賭股逆市炒起，澳博（0880）升2.64%，報8.95元；美高梅中國（2282）亦升3.9%，報11.68元；銀娛（0027）漲1.53%，報63.05元。

呷哺呷哺（0520）一度跌超過13%，低見10.2元，最新報10.32元，仍跌12.25%，成交金額1.6億元。

騰訊（0700）續跌3.6%，報587元，成交額127.1億元；美團（3690）再轉升1.5%，報277.2元。

恒生指數轉跌61點或0.22%，報28388點；恒生科指升105點或1.33%，報8020點。

【10:30】港股倒跌逾百點

港股倒跌143點或0.5%，報28306點；恒生科指升39點或0.5%，報7955點；成交金額533億元。

騰訊（0700）領跌，現報590點，挫3.12%，成交額97.43億元；美團（3690）倒跌1.4%，報269.4元；京東（9618）、網易（9999）逆市升2.8%。

海底撈（6862）逆市反彈4%，現報45.75元。農夫山泉（9633） 一度升半成，高見41元，現報40.5元，仍升4.11%，成交2.02億元。

汽車股個別走勢，長汽（2333）挫2.9%，報19.76元；吉利（0175）亦跌0.42%，報19元；廣汽（2238）跌0.73%，報6.8元；比亞迪（1211）則漲1.4%，報163.1元。

【10:00】虛幣概念股反彈

Bitcoin一度重上至42,000美元水平，火幣科技（1611） 、歐科雲鏈（1499）、美圖（1357） 均漲逾2%。

【09:55】海底撈彈升5%

海底撈（6862）彈升5%，報46.2元。呷哺呷哺（0520）則跌逾5%，報11.14元；集團宣布，由於若干子品牌表現未能達致董事會預期，故解任趙怡作為行政總裁之職務。任賀光啓為行政總裁，昨日起生效。

【09:40】恒生指數轉跌28點

騰訊（0700）續跌3.12%，報590元，再穿600元大關，成交金額53.3億元。小米（1810）升近2%，高見28.15元，現報27.85元，仍升1.83%；阿里巴巴（9988）升1.5%，報209元。

油價受壓，中石油（0857）跌0.64%，報3.12元；中海油（0883）暫無升跌，報8.5元。

恒生指數轉跌28點或0.1%，報28421點；恒生科指升83點或1.06%，報7999點。

【09:20】科指重上8000點大關

恒生指數高開134點或0.47%，報28413點；科指高開100點或1.27%，報8016點；國企指數高開77點或0.73%，報10720點。

焦點股騰訊（0700）開跌1.5%，報600元。阿里巴巴（9988）開升2.04%，報210.2元；美團（3690）亦升2.5%，報280元；京東（9618）續揚3.9%，報291.8元；網易（9999）開升3.36%，報184.6元；快手（1024）亦升2.03%，報231.4元。

小米（1810）微升0.91%，報27.6元；雷軍表示其正在構建第二期智能工廠，將年產千萬部超高端智能手機，產值將會達到500億至600億元人民幣，預計2023年底落成。

友邦（1299）開升0.8%，報102.4元；港交所（0388）微升0.48%，報459.8元。

阜博（3738）高開3.9%，報34.6元，成交額1,214萬元。