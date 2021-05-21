Uber乘客一年遺留400部iPhone　黑金Rolex都漏低　呢樣嘢最估唔到

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-21 12:45

「大頭蝦」的港人坐車經常遺留大小事物，Uber香港第3年公佈「失物認領指數」，在過去一年抗疫期間，港人時刻保持衛生，正因如此，不難發現愈來愈多乘客不慎遺留酒精搓手液、後備口罩、手套，甚至檢疫報告等。

十大最常見失物中，第一位仍然是電話或相機，第二位是背包或手袋，第三位是銀包或/ 手提包。當中，Apple為最經常被遺忘的電子品牌，2020年有超過400部iPhone 遺留在Uber内，調查亦發現，AirPods 在一年內遺失數字增加超過1.3倍。

至於十大最估唔到的失物，第一位竟然是假牙，第二位是血液檢測用具，第三位是黑松露，第四位是律師的司法假髮和長袍！

Uber更向記者透露，是次調查之中，要數到最特別的失物，莫過於是有一位乘客表示希望尋回他的尊嚴。

（Rolex）

五大名牌產品失物首位為Rolex！

另有一項數據顯示五大名牌產品失物，其中黑金Rolex手錶排首位，價值達6位數；其次是Cartier手錶、Chanel手袋、Burberry外套，以及Hermes手袋。

Uber提醒，如果遺留隨身物品在Uber內，可在Uber應用程式點擊「你的行程」，選擇遺下物品的旅程，再點擊「遺失物品」，然後聯絡司機。