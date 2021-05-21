巨子一周精選│台股疫情急跌　港股大摩唱淡　騰訊績後失600關

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-21 15:00

本周港股只得四個交易日，在佛誕休市時，大摩靜極思動吹響「魔咒」，下調恒指目標價至29200點。不過參看以往紀錄，大摩目標價相當「善變」。此外，市場焦點放在今日收市後的恒指季檢，是繼早前逾50年來最大改革諮詢結果後首次。

參看以往紀錄，大摩目標價相當「善變」

除了上述市場消息外，科技龍頭企業新聞亦值得關注，首先，股王騰訊季績遜預期，投資者關注騰訊及阿里巴巴相繼表示用企業利潤加大投資，是否意味科網平台的高利潤年代逐步遠去，騰訊股價績後再度跌穿600元關口。

另外，抖音母企字節跳動宣布換帥，創辦人張一鳴將卸任CEO，更解釋自己不擅社交，卸任將對集團長期計劃產生更大影響。由於集團早前傳出今季於港遞交上市申請，投資者關注IPO進度會否提早。

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回顧大摩近幾次預測，2020年9月，大摩預計到2021年6月，將恒指目標價從28000下調至24600。顯然，大摩的預測受到市場情緒低落影響，但恒指在探底23124.25這一低點後開始一波反彈。

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疫情因素恐成為牽動台股波動的力量之一，因為這背後其實隱含幾項關鍵訊息。其一，台股的表現隱含投資人對於蔡英文政府控制疫情的能力的信任度……

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拼多多創始人黃崢宣佈「退休」之後，中國網路圈又一位標誌性的創業者將要「退居二線」，這兩位80後創業者的決定，或許將在未來很長一段時間影響到中國網路的創業生態。