巨子一周精選│台股疫情急跌　港股大摩唱淡　騰訊績後失600關

撰文：古美儀
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本周港股只得四個交易日，在佛誕休市時，大摩靜極思動吹響「魔咒」，下調恒指目標價至29200點。不過參看以往紀錄，大摩目標價相當「善變」。此外，市場焦點放在今日收市後的恒指季檢，是繼早前逾50年來最大改革諮詢結果後首次。
參看以往紀錄，大摩目標價相當「善變」
除了上述市場消息外，科技龍頭企業新聞亦值得關注，首先，股王騰訊季績遜預期，投資者關注騰訊及阿里巴巴相繼表示用企業利潤加大投資，是否意味科網平台的高利潤年代逐步遠去，騰訊股價績後再度跌穿600元關口。
另外，抖音母企字節跳動宣布換帥，創辦人張一鳴將卸任CEO，更解釋自己不擅社交，卸任將對集團長期計劃產生更大影響。由於集團早前傳出今季於港遞交上市申請，投資者關注IPO進度會否提早。
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回顧大摩近幾次預測，2020年9月，大摩預計到2021年6月，將恒指目標價從28000下調至24600。顯然，大摩的預測受到市場情緒低落影響，但恒指在探底23124.25這一低點後開始一波反彈。
參考上次季檢經驗，三大藍籌新貴，至今股價不但未有明顯跑贏大市，當中更有一間股價至今已經累挫逾三成……
疫情因素恐成為牽動台股波動的力量之一，因為這背後其實隱含幾項關鍵訊息。其一，台股的表現隱含投資人對於蔡英文政府控制疫情的能力的信任度……
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這不僅是對沖中國三大運營商從紐交所退市的影響，也意味中海油在內的紅籌股，有可能加快回歸A股的步伐……
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