恒指季檢｜信義光能、比亞迪、碧桂園服務晉藍籌　京東大熱倒灶！

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-21 20:02

恒生指數公司公布季度檢討，加入信義光能﹙0968﹚、比亞迪﹙1211﹚及碧桂園服務﹙6098 ﹚入恒指成份股，沒有公司被剔除，藍籌股數目將由目前55隻增加至58隻。至於大熱的京東﹙9618﹚則大熱倒灶！

阿里、美團權重上升

恒指成份股權重變動方面，較為焦點的是，友邦保險﹙1299﹚權重由10.24%減至8%、騰訊﹙0700﹚由9.38%減至8%、匯豐控股﹙0005﹚由8.4%減至7.89%。另一邊廂，美團﹙3690﹚由4.28%升至7.71%、阿里巴巴﹙9988﹚5.59%升至7.73%。

科指變回30隻 汽車之家、B站入局

至於恒生科技指數成份股，成份股數目由現時31隻重置至30隻，加入汽車之家﹙2518﹚及嗶哩嗶哩﹙9626﹚；而中興通訊﹙0763﹚、鴻騰六零八八精密科技﹙6088﹚及祖龍娛樂﹙9990﹚將被剔除。

恒生國企指數方面，成份股將由現時31隻重置至30隻，當中加入比亞迪、恒大物業（6666）；而粵海投資（0270）、中聯通（0762）及中國鐵塔（0788）將被剔出。

恒生綜合指數方面，成份股數目將由502至增至506隻，當中加入醫渡科技（2158）、心通醫療（2160）、汽車之家及諾輝健康（6606）。

上述變動將於6月7日 (星期⼀) 起生效。

植耀輝認為，季檢結果再次令人「大跌眼鏡」。（資料圖片）

耀才證券研究部總監植耀輝直言季檢結果再次令人「大跌眼鏡」，原本市場預期是次季檢將納入5隻新成份股，而且是市值較高，結果僅納入3家公司，並且沒有大熱門京東（9618）。「𢱑晒頭，968（信義光能）呢啲真係諗唔明，大大隻嗰啲反而無」。他坦言，今次季檢之前已經向傳媒表示「估嚟無意思」，又指國企指數剔除中國鐵塔令人不解。

對於是次友邦權重佔比將由10.24%降至8%，植耀輝相信短期會有沽壓，但僅屬短暫性因素，而另一邊廂美團或受惠權重佔比由4.28%升至7.71%，而短期獲被動資金追貨。