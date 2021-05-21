周小川談人口問題：可給年輕人靈活上班安排　有更多時間照顧家庭

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-05-21 14:29

中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川5月21日出席「亞洲的未來」年度會議時就中國目前面臨的人口問題發表了觀點，建議企事業單位給年輕人更靈活的上班安排，旨在讓他們有更多時間來照顧家庭。

據《中新社》報道，中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川出席「亞洲的未來」年度會議時表示，人口問題是個長期問題，對中國的政策制定提出了很多挑戰，但中國在此方面的應對空間仍然很大。

周小川指出，目前中國年輕人生育、養育、教育子女仍然相當昂貴，並且確實有很多年輕人抱怨，由於工作太忙且上下班通勤花時間太多，如果生孩子的話會感覺壓力過重。因此要充分利用數字經濟，特別是疫情以來，人們有網上辦公、網上上學，如此可給年輕人更靈活的上班安排，讓他們有更多時間來照顧家庭。

根據中國國務院5月11日公佈的第七次全國人口普查結果顯示，2020年中國新出生人口約為1,200萬人，較2019年下降18%，較放開二胎的初年2016年下降了33%，由此成為自1949年建國以來新出生人口和出生率最低的一年。

另據中國線上求職招聘平台前程無憂發佈的《2021職場媽媽生存狀態調查報告》顯示，45.2%的受訪職場媽媽的個人收入佔家庭總收入的一至三成，36.2%的受訪職場媽媽的個人收入佔家庭總收入的三至五成，顯示出職場媽媽的收入已成為支撐家庭的重要來源。