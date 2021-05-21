中行招行5家銀行受查　涉違規放貸等行為　共處罰3.66億元人幣

撰文：朱冠美
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近期，中國銀保監會嚴肅查處一批違法違規案件，對華夏銀行、渤海銀行、中國銀行（3988）、招商銀行（3968）、東亞銀行（中國）等5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計約3.66億元（人民幣‧下同）。
針對中國銀行違規發放併購貸款、違規向部分已簽約代發工資客户收取年費等多項違法違規行為，依法沒收違法所得並處罰款合計8,761.355萬元，對1名責任人員予以警告處罰。
針對招商銀行並表管理不到位並通過關聯非銀機構的內部交易違規變相降低理財產品銷售門檻，同業投資、理財資金等違規投向地價款或「四證」不全的房地產項目等多項違法違規行為，依法予以罰款7,170萬元，對1名責任人員予以警告處罰。
針對東亞中國向房地產開發企業發放貸款未記入房地產開發貸款科目、利用票據「賣斷+買入返售+到期買斷」交易模式轉移規模等多項違法違規行為，依法予以罰款1,120萬元。
華夏銀行罰款9,830萬元，對1名責任人員予以警告並處罰款5萬元，對1名責任人員予以警告處罰；渤海銀行罰款9,720萬元，對2名責任人員分別予以警告並處罰款5萬元。
銀保監會對各類金融市場亂象保持處罰問責高壓態勢，依法打擊監管套利行為，嚴防資金空轉。督促銀行保險機構加強合規建設，依法審慎經營，服務實體經濟，保護金融消費者合法權益，確保國家各項重大政策貫徹落實。