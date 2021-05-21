歐冠昇下周一起出任港交所CEO　為期3年　基本年薪1000萬元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-21 17:28

港交所（0388）公布，現屆52歲歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN）於5月24日（下周一）起獲委任為港交所行政總裁及董事會當然成員。作為集團行政總裁，歐冠昇先生亦出任下列職位，並將獲委任為港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、聯交所主板及 GEM 上市委員會當然成員，以及上市政策小組成員。

歐冠昇於董事會及旗下委員會的任期將與其出任港交所行政總裁的任期相同，為期3年，至2024年5月23日止。

根據受聘合約條款，歐冠昇的報酬待遇包括基本年薪 1,000 萬元，亦合資格收取由薪酬委員會建議並經董事會批准的酌情表現花紅及股份獎授。此外，作為全職僱員，歐冠昇亦可獲得其他實物福利及參加香港交易所的公積金。

另外，加入香港交易所後，歐冠昇將根據香港交易所僱員股份獎勵計劃獲授予 211,756 股香港交易所股份，該等股份將於授出日期後第一年及第二年平分兩次授予，補償歐冠昇失去其於前任僱主任職期間所得到但未獲授予的長期獎勵之損失。以今日港交所收市價453.6元計算，該筆股份價值約9,605萬元。

歐冠昇目前於納斯達克交易所上市的MercadoLibre Inc.擔任獨立董事。他曾於摩根大通工作逾30年，離開摩通前出任私人銀行國際市場首席執行官，2013年至2020年則出任亞太區主席兼首席執行官 。

鑑於歐冠昇的委任，戴志堅將於2021年5月23日退任港交所代理集團行政總裁及董事會當然成員，並將繼續擔任港交所聯席總裁及首席營運總監。