騰訊績遜預期　遊戲界二哥炒起　葉尚志睇好呢隻｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-22 17:00

本周恒生科技指數連升四日，升勢最強的成分股是內地網絡遊戲「二佬」網易（9999），受惠業績亮麗，全周累升超過16%，創近三個月高。反而，股王騰訊（0700）業績未及市場預期，周五股價急跌逾20元或3%，再度失守600元大關。除了業績因素，令到兩股走勢差天共地外，專家預期，在內地反壟斷監管下，行業龍頭股有需要讓利，競爭格局的改變，對市佔率排第二的股份有利。

第一上海首席策略分析師葉尚志接受訪問時指出，受到反壟斷調查影響，以往在電商或遊戲平台的「二佬」，有機會搶佔更大市場份額。

本周恒生科技指數四連升，重上8000點大關，全周累升6%。第一上海首席策略分析師葉尚志接受訪問時指出，宏觀層面上，市場對通脹預期持續升溫，債息向上，對科技股的沽壓未能完全消除，因此不能寄望科指能夠重拾升勢，初步阻力位處8200點。

網易績後股價強 全周升逾16%

不過，在個股層面上，可以留意內地科技平台競爭格局轉變，為市佔率第二的股份帶來機會。葉尚志指出，現時內地科網一哥，受到反壟斷調查影響，以往在電商或遊戲平台的「二佬」，有機會搶佔更大市場份額。在線上遊戲市場上，看好「二佬」網易能夠受惠。

除了監管角度，從網易今年首季的業績表現，以及股份在業績後的股價走勢，亦可以反映投資者的取態。

美銀證券看好網易旗下《夢幻西遊》、《荒野行動》等遊戲首季表現堅韌，《寶可夢探險尋寶》已展開測試，

網絡遊戲的一哥騰訊及「二佬」網易，在本周相繼公布業績。網易首季Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年升20.6%至50.81億元人民幣（下同），高於市場預測的42.53億元。騰訊的Non-GAAP純利按年多賺22%，至331.18億元，稍遜市場預期的347.3億元。

股價走勢上，網易股價本周連升四日，累升逾16%，已經升至三個月新高。至於騰訊績後翌日，股價急挫逾3%，拖累全周股價升幅收窄至不足1%。

大行在網易業績後，上調對其目標價。美銀證券上調對網易2021年至2023年每股盈利預測5%至6%，同時調高網易目標價，由232元上調至248元。

該行指，網易旗下《夢幻西遊》、《荒野行動》等遊戲首季表現堅韌，《寶可夢探險尋寶》已展開測試，《哈利波特》等遊戲亦已獲得審批，最快可在下半年推出。另外，網易繼續在有道及雲音樂投資以增加用戶及內容。