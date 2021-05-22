恒指全周升430點暫脫險　科指力抗騰訊績差　重上8000關

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-22 09:00

港股上周考驗3月25日27505點的低位，今周有驚無險錄得反彈，全周彈430點或1.5%，報28458點，暫仍在27500至29200區域橫行，未見太大方向。

港股上周只有4個交易日，全周錄得1.5%的升幅。恒指成分股之中，表現最佳的是美團（3690），其股價在低位喘穩，上周反彈12.8%，報275.2元，公司將於下周五（28日）公布季績。表現第二佳的是申洲（2313），上周累升11.2%，昨再升4.5%，報194.5元，創上市新高。至於上周跑輸的是百威亞太（1876），累跌5.7%，中銀香港（2388）同樣跌近5.6%。

據Wind數據，北水昨淨流入約20.5億元，今周淨流入202.6億元。騰訊首季業績遜預期，非國際財務報告準則（Non-IFRS）按年增長22%，至331.2億元（人民幣‧下同），昨日跌3.4%，報558.5元，再次失守配股價，並跌穿600關，北水昨亦淨沽出1.2億元。

恒指成分股之中，表現最佳的是美團，上周反彈12.8%，報275.2元。（資料來源：彭博）

科指重上8000關 京東網易績後彈高

科技股氣氛有所轉好，恒生科指上周回升6%，報8025點，重上8000關。京東（9618）和網易（9999）業績雙雙勝預期，兩者績後股價亦見大升。京東累計大升7.7%，而網易表現更是突出，累計大升16.6%，報187.2元，創近3個月新高。

京東首季度業績超越市場預期，營收達2,032億元（人民幣‧下同），按年增長39%，按非公認會計準則下，淨利潤為40億元按年升33.3%，年度活躍用户近5億。 網易上季收入為205億元，按年增加20%；非公認會計準則純利為51億元，按年增長21%，勝市場預期。

（資料來源：彭博）

煙草股大升 彌明生活百貨手插3成

煙草股大升，思摩爾（6969）本周累升17.2%，華寶（0336）大升54%，中國波頓（3318）升25.9%。

至於彌明生活百貨（8473）宣布公司已決定不再繼續申請由GEM轉往主板上市，相信並無對集團的財務或業務營運造成重大不利影響。股價於周四一度跌逾三成，全周累跌28.8%。

$騰訊控股有限公司(00700.HK)$$美團(03690.HK)$$NetEase, Inc.(09999.HK)$$京東集團股份有限公司(09618.HK)$