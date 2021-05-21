恒指季檢│三新貴業務皆有憧憬　去年勁升逾倍　張智威最睇好呢隻

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-21 19:53

恒指新貴誕生！信義光能（0968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098）齊齊晉身藍籌。原來三隻新貴股價去年均升逾倍！下文將簡介三新貴的業務表現，並如果投資者只揀一隻來投資，信誠證券聯席董事張智威接受訪問時表示，三原因令碧桂園服務可以看好。

信義光能（0968）：信義光能是全球最大的太陽能光伏玻璃製造商，擁有四大太陽能光伏玻璃生產基地，總計日熔化量9,800噸的太陽能光伏玻璃生產線，佔有全球約35%的市場份額。公司在2013年上市，目前市值達1,161億元，股價去年大升2.8倍。公司去年收入增長35.4%至123億元人民幣，純利升88.7%至45.6億元民幣。

比亞迪（1211）：比亞迪主要從事包含傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車業務，並以電動車及其「刀片電池」技術所聞名。公司在2002年上市，目前H股市值為1,717億元，股價去年大升4.2倍。公司去年收入增長26%至1,534.7億元人民幣，純利升1.6倍至42.3億元民幣。

碧桂園服務（6098）：碧桂園服務是中國物業管理公司龍頭，母公司為碧桂園（2007）。公司除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積達3.77億平方米，項目遍佈中國境內31個省、直轄市、自治區及香港的超過360個城市以及海外。公司在2018年上市，目前市值為2,355億元，股價去年大升1倍。公司去年收入增長61.7%至156億元人民幣，純利升60.8%至26.9億元民幣。

張智威表示碧桂園服務最為看好，公司能晉身藍籌不感到出奇。（資料圖片）

張智威：碧桂園服務染藍不出奇

信誠證券聯席董事張智威接受訪問時表示，碧桂園服務最為看好，公司能晉身藍籌不感到出奇。「眾所周之，一是碧桂園服務為物管股龍頭，二是母公司為碧桂園，公司物管收入穩定，三是公司無懼市況波動或板塊輪換，同時不用擔心疫情後經濟復甦未如理想的憂慮，故可看好。」