中證監主席易會滿﹕對偽市值管理　監管方保持零容忍

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-22 12:49

日前內地基金經理葉飛爆出內地股市存在「市值管理」情況，引發監管機構高度重視，中證監更指出針對媒體報道有相關方涉嫌合謀實施不法行為等問題，根據交易所核查情況，中證監決定對有關賬戶涉嫌操縱利通電子﹑中源家居股價立案調查。中證監主席易會滿表示，對有關偽市值管理等問題，監管方始終保持零容忍態度，嚴厲打擊利益鏈上相關方，不論涉及到誰，一經查出將從嚴﹑從重﹑從快處理，並及時向市場公開。

據內地媒體報道，易會滿於中國證券業協會會員大會上提醒上市公司及其實際控制人﹑行業機構及從業人員，要敬畏法治﹑敬畏投資者，遠離操縱市場﹑內幕交易亂象，珍惜自身聲譽，共同維護公平﹑公開﹑公正的市秩序。

易會滿進一步指出，要進一步處理好行業關切的問題，推動改善發展環境，持續積澱及涵養高質量發展的良性生態，包括關於放鬆管制和加強監管的關係，二是關於穩健經營與創新發展的關係，三是關於壓實責任與明確責任邊界的關係，以及關於行政監管與自律管理的關係。

他亦指出在註冊制改革背景下，中介機構特別是證券公司必須深度了解「看門人」職責定位，服務好投融資雙方，既要強化保薦能力，從頭上將上市公司質素關，確保選出真公司月，亦要強化定價能力，加強投行業務及買方研究的有機結合，倡導價值投資﹑長期投資﹑理性投資，促使具有市場前景的公司能夠融資。