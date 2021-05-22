人行副行長李波﹕對房地產金融及跨境資本流動　採取宏觀審慎措施

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-22 13:20

人民銀行副行長李波指出，要充分發揮宏觀審慎政策結構性靶向調控的作用，針對房地產金融﹑跨境資本流動，債券市場等特定領域潛在風險，及時採取宏觀審慎措施，防範系統性風險，要建立加強對加槓桿行為﹑債務及金融周期監測。

李波於清華五道口全球金融論壇上指出，建議在未來的金融框架金融監管體制改革中，進一步統籌好宏觀政策及監管政策，強化審慎監管及行為監管，落實功能監管及目標監管的要求。可考慮將監管部門的審慎監管職能及行為監管職能，進一步明晰及分設。

李波指出內地部份領域宏觀審慎政策缺乏明確可量化目標，貨幣政策目標清晰。宏觀審慎政策仍有長路要走，容易出現政策缺位及泛位。

他進一步指出要健全審慎政策框架，研究更明確﹑可量化的政策目標，同時要深入研究貨幣政策及宏觀審慎政策的交互機制，釐清不同政策工具作用方向﹑機理及適用條件。

在建構有力有效現代金融監管框架方面，李波表示可考慮監管部門的審慎監管職能及行為監管職能進一步明晰及分設。前者是以金融機構審慎經營為重心，後者以保護投資者﹑消費者權益，維護市場秩序。按照國際上最新以目標為基礎的監管，如何將兩個監管目標的目標及理念進一步清晰化，並適當分設，是內地下一步金融監管體制改革任務。