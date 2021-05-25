3分鐘點善用？　FutureNow：自我增值成知識型KOL　助企業轉型

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-25 08:00

3分鐘可以淥個杯麵。3分鐘可以聽首歌。原來3分鐘都可以學個技能。FutureNow是一個透過不同主題的三分鐘短片的共享專業知識平台，讓用戶可以輕鬆學習，自我增值。該平台的人工智能系統會根據用戶的資料和選擇的專業，提供度身訂造的課程，切合現代人喜歡看片段多過閱讀的習慣，開啟知識碎片化新時代。

打造知識型KOL

平台目前有多種類型影片，包括科技、健康、生活等，當中最受歡迎的是初創及育兒等，影片發布者、用戶之間有對話平台，可以一齊學習、打卡。

除了觀看影片，用戶亦可以將自己的專業知識透過影片分享出來，成為平台知識貢獻者（Futurist），FutureNow會提供拍攝短片服務，或者給予拍攝建議和市場推廣的協助及培訓，務求令每個人都成為知識型KOL。影片採取自由定價方式，用戶在平台得到的收入，FutureNow將抽取50%作為佣金。

平台目前有多種類型影片，包括科技、健康、生活等，當中最受歡迎的是初創及育兒等，影片發布者、用戶之間還有對話平台，可以一齊學習、打卡。（FutureNow APP截圖）

協助公司轉型及培訓員工

FutureNow創辦人楊志豪表示，相比Youtube，FutureNow影片內容更精準，讓用戶可以免受其他干擾，在短短3分鐘內掌握知識。目前平台已有過百條影片，未來12個月將會達到過千條影片。FutureNow在試營運期間，不到一個月的時間，已有過千名用戶，每星期用戶數目是以倍數增長。

楊志豪指出，平台現時已有可觀的收入，除了影片分成，還有協助公司轉型及培訓員工成為知識型網紅等收入方式。

他又指，FutureNow現時有個人客戶及企業，企業客戶方面，有AIA、生產力促進局及救世軍等。以AIA為例，可以透過平台進行迎新及銷售培訓。另外，亦有一間中小型會計公司以FutureNow作為宣傳平台，分享專業知識。FutureNow未來更會與理工大學活齡學院合作，讓半退休人士分享專業經驗。

FutureNow創辦人楊志豪表示，相比Youtube，FutureNow影片內容更精準，讓用戶可以免受其他干擾，在短短3分鐘內掌握知識。（黃文琪攝）

善用數碼港與環球傳統企業的網絡

在短時間內，FutureNow取得不錯的成績，除了依靠創業者自身的努力，作為數碼港的科創企業，亦善用了善用數碼港與環球傳統企業的網絡。

FutureNow透過數碼港企業網絡 （CEN）與大型連鎖化妝品店簽訂合作協議 ，加快企業數碼化轉型及協助其發展電商零售，暫時還參加了數碼港創意微型基金計劃 （CCMF）及數碼港培育計劃（CIP）。此外，FutureNow 亦是數碼港Smart-space的租戶。

當中，CEN計劃是數碼港利用與環球傳統企業的網絡，促進科創企業與傳統企業合作交流，為科創的解決方案尋找市場，過往合作的企業及機構包括恒生銀行、中國銀行、數碼通、國泰航空、機場管理局等。