諾獎得主Robert Shiller：樓市和股市及加密貨幣泡沫正在形成

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-24 09:10

諾貝爾獎得主、美國經濟學家席勒（Robert J. Shiller）表示，他擔心市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫。他對房地產、股票和加密貨幣尤其感到擔憂，認為投資者在這些領域存在一種「狂野西部」心態。

據《新浪財經》報道，儘管過去幾周，美國股市和加密貨幣的創紀錄漲勢已經暫停，但席勒還是很擔心。他尤其對最近美國樓市的繁榮感到不安。他表示，「實際房價從來沒有這麼高過。我的數據可以追溯到100多年前，所以這是令人擔憂的。我不認為央行政策可以解釋這一切。有一些關於市場社會學的東西正在發生。」

席勒發現，在過去30年裏，房價似乎推動了新屋開工。他看到這種模式再次出現，並在一個特殊的圖表中強調了它。席勒稱，「我們現在有很大的上升勢頭。所以，房價在一年內可能不會下跌。」

席勒稱，目前的房價走勢也讓人想起了2003年，也就是開始下跌的前兩年。他指出，這種下滑是逐漸發生的，最終在2008年金融危機前後崩盤。他補充稱，「如果再過三、五年，我可以想象，（房價）會比現在低得多，也許這是件好事。不是從一個房主的角度，而是從一個未來的房主的角度。這是一件好事。如果我們有更多的房子，我們會過得更好。」

自2020年3月的低點以來，標普500指數和道指上漲了近90%，而以科技股為主的納斯達克指數的漲幅超過100%。席勒警告稱，通脹擔憂可能最終會推低長期資產價格。

此外，加密貨幣市場也讓席勒保持警惕。他表示，「這是一個非常心理化的市場。這是令人印象深刻的技術。但加密貨幣價值的最終來源是如此模糊，它在很大程度上與我們的敍事有關，而非現實。自己也差點沒有抵制住比特幣的誘惑。他説：「我想買一些來體驗一下這種效果。實際上很多人都這麼做。我從未買過比特幣。也許我應該活躍在那個市場上。」