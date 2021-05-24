加密貨幣臨嚴監管　Bitcoin從高位腰斬　市場處於「極度恐懼」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-24 08:40

比特幣（Bitcoin）在5月17日至23日的一周，價格已下跌超過30%，較今年4月創下的歷史高點64,788.34美元更是腰斬。

據CoinDesk網站，截止美東時間5月23日晚6時左右，比特幣價格報34000美元，較其此前的24小時之內的低點31179.69美元有所回升。

與此同時，市值第二大加密貨幣以太坊（Ethereum）跌幅為11%，報2100美元，較其24小時低點1,733.58美元有所回升。此外，受Elon Musk力捧的狗狗幣（Dogecoin）也從日內低點反彈，跌幅為10%，報31美分，此前24小時低點為24美分。

衡量加密貨幣市場焦慮程度的一個流行指標是恐懼和貪婪指數，該指數為14，這表明市場處於極度恐懼，而上月該指數觸及了貪婪水平的55。

與此同時，加密貨幣市場的暴跌引起了好倉和市場參與者的注意，其中包括億萬富翁馬克·庫班（Mark Cuban），他似乎在一定程度上將這種暴跌歸咎於過度槓桿和對比特幣替代品的投機。

加密貨幣的下滑延續了過去幾天的下跌趨勢，其原因是人們對部分數字資產市場非理性繁榮的擔憂，以及對這一新興市場市場領域加強監管的擔憂。

監管方面，5月21日國務院副總理劉鶴主持召開金融委會議。會議要求，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。在中國國務院金融委提出打擊比特幣挖礦和交易行為後，加密貨幣交易所或開始調整業務。

據《澎湃新聞》報道，5月23日網上流傳出的一張截圖顯示，加密貨幣交易所火幣旗下的火幣商城小客服發消息稱，為配合中國最新的行業監管政策，商城決定暫停為中國大陸境內的用户提供礦機及衍生服務。對此，火幣回應稱，今年以來，礦機商城業務全球化發展步伐日益加快，為了集中精力拓展海外業務，礦機商城決定暫停為中國大陸境內的用户提供相關服務。

此外，在此之前，中國網路金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會在5月18日聯合發佈公告，要求金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

美國財政部也在5月20日表示，將要求單筆等值1萬美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局，這被視為拜登政府加強稅收合規性提案中的重要一環。