港股午後跌幅收窄　物管股造好　石藥績後飆近半成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-24 14:35

恒指公布季檢後首個工作天，最令市場感到意外的「染藍」股信義光能（0968）上周五（21日）收市報13.18元，過去一周累升超過12%，今早股價表現又如何？其餘兩隻新貴比亞迪（1211）和碧服（6098）上周收報163.9元和77.85元，過去一周分別累升7.19%及3.25%，亦將會是市場焦點。

【14:25】融創服務飆逾7%

港股午後跌幅收窄，現報28382點，跌76點或0.27%；恒生科指跌2.17%，報7851點。大市暫成交額888億元。

物管股向好，將納入國指成份股的恒大物業（6666）升1.9%，報13元；而將「染藍」的碧服（6098）亦勁升3.3%，報80.45元；華潤萬象生活（1209）揚近4%；雅生活（3319）升2.4%；世茂服務（0873）飆5.7%；融創服務（1516）亦上升7.2%。

石藥（1093）午後股價大漲4.43%，報11.56元；其公布首季多賺27%。中生製藥（1177）亦升逾3%。

【12:18】創科半日升2.4% 表現最好藍籌

港股半日跌116點或0.41%，中午收報28342點；恒生科指跌178點或2.2%，收報7847點。恒生國指收報10614點，跌88點或0.83%；大市半日成交金額667.68億元。

多隻科技股股價回吐，京東健康（6618）半日跌7.09%，中午收報110元。網易（9999） 現跌3.9%，收報179元；快手（1024）跌2.92%，收報232.8元；騰訊（0700）續跌0.58%，收報583.5元；美團（3690）倒跌2.62%，收報268元；阿里巴巴（9988）則跌1.35%，收報205.2元，小米（1810）挫2.73%，收報26.7元。

內地五個部門周日（23日）召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，資源股下跌，中鋁（2600）及江西銅業（0358）跌近半成。

藍籌股方面，海底撈（6862）半日跌2.7%，中午收報44.55元；吉利（0175）跌2.08%，收報18.8元。相反，創科（0669）升2.4%，收報139.2元，為表現最好藍籌。

滙豐（0005）半日升0.6%，收報48.85元；友邦（1299）則跌0.1%，收報101.6元。

【11:39】協鑫新能源瀉逾8%

協鑫新能源（0451）大股東保利協鑫（3800）早前將公司股份質押，惟懷疑遭斬倉，前者股價今早瀉8.4%，報0.228元。

保利協鑫因未能如期公布業績，續停牌。

恒生指數跌幅收窄，最新報28344點，跌114點或0.4%；恒生科指則跌2.2%，報7848點。大市暫成交金額645億元。

【11:01】京東健康一度插逾7%

恒生指數最新報28271點，跌187點或0.66%；恒生科指則跌2.48%，報7826點。大市暫成交金額547億元。

京東健康（6618）遭大和下調目標價，股價一度插7.7%，低見109.2元，現造價110.3元，仍跌6.84%。網易（9999）、即將公佈業績的快手（1024）跌近4%，京東（9618）跌2.6%，百度（9888）跌近3%，阿里（9988）跌1.25%，美團（3690）跌2.25%。

【10:10】快手挫逾4%

科指成份股亦由31隻重置為30隻，並納入汽車之家（2518）及嗶哩嗶哩（9626）為成份股，不過股價齊跌。汽車之家更創本港上市後新低，低見154元，挫5.3%，現造155.2元，仍插4.55%，成交有873萬元。

嗶哩嗶哩股價亦一度低見788元，跌2.5%，新造798.5元，仍下滑1.18%，成交有7,949萬元。

遭踢走中興（0763）挫3.34%、鴻騰（6088）跌半成、祖龍娛樂（9990）更跌逾5%。

至於科指主要大股份，即小米（1810）、阿里（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及快手（1024）的權重均達上限8%，現分別跌2.91%、1.44%、1.26%、3.12%和4.5%。

恒生指數急跌202點或0.71%，報28255點；恒生科指跌2.67%，報7810點。

【09:55】呷哺呷哺曾挫近一成

呷哺呷哺（0520）一度挫近一成，低見9.07元，仍跌5.2%，現報9.48元，成交金額7,280萬元。

【09:42】京東健康挫逾半成

藍籌新貴比亞迪（1211）漲超過3%，現報169.3元；信義光能（0968）升幅收窄，現報13.36元，升1.36%；碧服（6098）飆逾4%。

京東健康（6618）挫逾半成，現報112.2元。

阿里（9988）、小米（1810）跌逾1.8%。美團（3690）、騰訊（0700）亦跌1.4%。

恒生指數跌131點或0.46%，報28326點；恒生科指跌1.84%，報7877點。

【09:20】恒生指數低開40點

恒生指數低開40點或0.14%，報28417點。恒生科指低開64點或0.8%，報7961點。恒生國指開跌53點或0.5%，報10649點；大市暫成交額26.68億元。

藍籌新貴信義光能（0968）高開4.7%，報13.8元；比亞迪（1211）開升2.81%，報168.5元；碧服（6098）亦升2.25%，報79.6元。

另一邊廂「染藍」大熱倒灶的京東（9618）開跌2.22%，報282.4元；網易（9999）亦挫3.85%，報180元；快手（1024）跌1.92%，報235.2元，其於今日將公佈業績。

騰訊（0700）上周插逾3%，今早續跌0.07%，報586.5元；美團（3690）開升0.58%，報276.8元；阿里巴巴（9988）則跌1%，報206元；據報稱字節國際數據棄存阿里雲。

港交所（0388）開報457.8元，升0.93%；上周公布上調新股上市盈利門檻。其他金融股，權重降至8％的友邦（1299）平開，報101.7元；滙豐（0005）亦平開，報48.55元。

今日將公布業績的滔博（6110）升逾2%，石藥（1093）開跌2逾%，中生製藥（1177）開升1.25%。

保利協鑫（3800）自行披露所抵押的股份協鑫新能源（0451）被聲稱出售，協鑫新能源今早開升0.4%，報0.25元。