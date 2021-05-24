中央力壓炒風　港股料橫行待變　關注藍籌新貴│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-24 09:58

恒指上周收報28458點，料暫仍在27500至29200區域橫行，未見太大方向，可關注焦點個股，如三隻藍籌新貴及獲上調恒指比重的美團（3690）和阿里巴巴（9988）。

上周五收市後，恒生指數公司公布季度檢討，加入信義光能（968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098）成為恒指成份股，沒有公司被剔除，藍籌股數目將由目前55隻增加至58隻。至於大熱的京東（9618）和網易（9999）則大熱倒灶。

恒指成份股權重變動方面，較為焦點的是，友邦（1299）權重由10.24%減至8%、騰訊（700）由9.38%減至8%、匯豐（0005）由8.4%減至7.89%。至於美團由4.28%升至7.71%、阿里巴巴亦由升5.59%升至7.73%。中信證券研究指出，此次調整預計將帶動9.5、5、2.9億美元的被動型資金流入以美團、阿里巴巴和比亞迪股份為代表的「新經濟」公司。因此，可重點留意三隻藍籌新貴及獲上調恒指比重的美團和阿里巴巴。

比亞上周五收市後，恒生指數公司公布季度檢討，加入信義光能、比亞迪及碧桂園服務成為恒指成份股。（比亞迪官網）

中央力禁大宗商品炒賣 比特幣跌至3萬5關

中央力禁大宗商品炒賣，遏制價格不合理上漲，同時又打撃比特幣。國務院副總理、金融委主任劉鶴上周五（21日）召開國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議時表示，要求堅決防控金融風險，要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。

中國商品期貨下跌，鐵礦石期貨再跌7%，螺紋鋼跌4%。今日宜提防資源股再有回吐，馬鋼（323）、鞍鋼（347）、中鋁（2600）、江西銅（358）等不宜過份博反彈。

比特幣再次下插，下周五大跌11%，並跌至近35000美元關口，比特幣及加密貨幣價格相關股份同樣急跌，需關注港股的同類股份，如相關概念股火幣（1611），及有投資比特幣的美圖（1357）和實德環球（487）等等，需提防相關股份急跌。

美股反彈兩日後見整固，道指升0.4%，納指跌0.5%，標普500指數微跌。美匯指數於90關見支持，美國10年債息未有太大變動，仍處1.62厘水平。