Bitcoin曾下試31000美元　多國重拳監管虛幣　火幣科技跌一成半

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 10:10

Bitcoin近日累受壓，拖累概念板塊下挫，歐科雲鏈（1499）跌超10%，火幣科技（1611）跌超15%，栢能集團（1264）、雄岸科技（1647）跌超5%，美圖（1357）微跌0.51%。

虛幣負面消息不斷

歐洲央行在最新發布的金融穩定報告提到了加密資產的繁榮，稱Bitcoin價格的飆升超過了歷史上著名的金融泡沫。

近期，俄羅斯國家杜馬委員會一讀通過了一份法案草案，該法案要求選舉候選人披露其加密貨幣持有、消費和購買的情況。該草案還要求選舉候選人説明購買加密貨幣的收入來源，不僅僅是實際候選人，候選人的配偶和未成年子女也須出具在過去三年裏的加密資產聲明。

此外，此前為Bitcoin、狗狗幣等虛擬貨幣的Tesla創辦人Elon Musk亦改變立場，宣佈將暫停使用Bitcoin購Tesla汽車。

5月21日，中國國務院金融穩定發展委員會研究部署下一階段金融領域重點工作，並首次提出要打擊Bitcoin挖礦和交易行為。

5月22日，美國財政部表示，將收緊對加密貨幣市場和交易的税務監管，將要求單筆等值1萬美元以上的加密貨幣交易必須上報至國税局。

昨晚Bitcoin一度觸及31000美元關口，現報34,776美元，日內跌幅為6.31%。