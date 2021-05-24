快手今公布首季業績　股價急挫近5%（附財報預測）

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 11:45

快手（1024）將於今日（24日）港股盤後公布今年首季業績，股價今早低開低走，現跌4.67%，報228.6元，成交額2.05億元。

對於是次季報，市場關注點包括短視頻行業滲透率繼續提升、但競爭格局惡化的背景下，用戶、使用時長增長情況；廣告收入的增速（去年前三季度廣告收入增速為212%）以及ARPU（每用戶平均收入）；仍處於投入期的快手，銷售費用率情況。

根據路透綜合預期，分析師預測快手首季營收170.17億元（人民幣，下同），較上一季度的180.99億元有所下滑。預測淨虧損67.6億元，較上一季度的192.64億元虧損大幅縮窄；毛利為72.28億元，毛利率為42.4%；調整後EBITDA為虧損38.51億元。

根據彭博一致預期，快手首季營收約170億元；經調整虧損57億。覆蓋快手的31位分析師中有29位給予「買入」評級，2位給予「持有」評級。目標價格348港元。

大和發表報告稱，快手股價調整後帶來吸引，籲「買入」，因基本因素強勁，業務多元化的能力或被市場忽視，相信公司可涉獵電商直播平台及遊戲等，相信其廣告業務增長具可持續性，預計公司2020至2023年收入複合增長率可達37%，為互聯網企業中最快。