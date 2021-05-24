軟銀孫正義反對舉辦東京奧運會　「將蒙受更多損失」

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-24 13:20

日本軟銀集團CEO孫正義在多條推文中表示，對日本在新冠疫苗接種進展緩慢的情況下繼續推進東京奧運會，他感到困惑和擔憂。

據《路透》報道，孫正義在日語推文中寫道，「目前有超過80%的人希望推遲或取消東京奧運會。是誰以及憑藉什麼權力在強行推進？」他在周日（23日）的後續推文中寫道：「IOC（國際奧委會）是否有權決定奧運會將繼續進行？」。

「有傳言稱如果取消奧運會可能面臨鉅額罰款，但如果來自200個國家的100,000人來到疫苗接種落後的日本，而且變異病毒株又傳播開來，我認為我們可能會蒙受更多損失：生命，實施緊急狀態下的補貼負擔，國內生產總值（GDP）的下降，以及公眾的耐心。」

周五（21日）國際奧委會副主席John Coates表示，即使東京處於緊急狀態，奧運會也將「絕對」進行。惟距離夏季奧運會只有兩個月的時間，日本大部分地區仍處於緊急狀態的限制之下，其中包括東京。這使大多數公眾都反對今年舉辦奧運會。據一項企業調查發現，將近70%的日本公司也希望取消或推遲奧運會。

目前，日本僅有4.4%的人口接種了疫苗，在世界上較大的富裕國家中進展最慢。迄今為止，日本有711,360例新冠病毒感染和12,232例死亡。