花旗香港：疫情帶動網上消費增逾1成　料全年簽賬雙位數升幅

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-24 14:01

本港疫情暫且緩和，消費者的信心逐漸向好。花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，今年首季的信用卡本地簽賬額按年有單位數的升幅，新信用卡申請客戶亦按年升50%，並預計下半年海外消費復甦，全年信用卡簽賬額有望達到雙位數的增幅。

李冠康亦指，對政府推出消費券措施表示歡迎，相信有助刺激市民消費意欲及促進經濟復甦，指公司將會積極研究不同的配合方案，讓市民靈活地使用消費券。

疫情帶動網上消費增加逾一成

香港花旗銀行今日（24日）發布首份有關消費意欲的調查報告結果，發現受疫情影響，香港市民於2020年的淨支出降逾一成，而隨著在家工作安排及社交距離措施而建立新的消費習慣，他們的生活消費更趨數碼化，帶動網上消費， 網上消費額較2019年增加逾一成。

調查報告指出，新冠疫情下市民調整日常生活模式，亦改變購物及消費習慣。近5成受訪者於去年的每月開支減少，而疫情對整體受訪者每月開支的減幅為13%。

當中，以年青人的開支減幅較顯著，但年青受訪者對疫情結束後的消費態度則預期會較為寬鬆，有29%年青受訪者指只要喜歡並能夠負擔就會購買，比率較整體（22%）、家長（20%）及中產人士（18%）明顯更高。

疫情下生活更趨數碼化 近五成人會每周網上點餐2至3次

在日常支出方面，超過40%受訪者表示在疫情下增加外賣的開支，另有逾30%指增加家庭烹飪食材的開支，其次包括家庭娛樂、保健食品及自我增值課程。

至於減少、甚或是零開支的項目則包括外遊、高檔品牌用品、外出用餐及公共交通。 調查結果亦顯示本港市民生活消費更趨數碼化，分別有48%、47%及 33% 的受訪者表示每星期至少進行兩至三次網上外賣點餐、虛擬會議及網上消費，形成新的消費及生活常態；69%的受訪者表示，於2020年的網上消費額相比2019年有所增加，而增幅達12%。