livi bank開業一周年　客戶人數達8萬　推出一系列優惠活動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 16:49

livi bank今日宣布慶祝開業一週年，將推出一系列優惠活動。livi行政總裁孫大威表示，livi透過提供創新和安全的銀行體驗，成功實現穩定增長，客戶群正不斷增長，產品使用率亦持續提高。

孫大威指出，開業以來，客戶人數達8萬人；存款額約為9億元；60%客戶開通livi銀聯二維碼支付，平均交易金額65元；約一半客戶持有livi Debit Mastercard，平均簽賬金額約400元。

他又指，livi將繼續以促進香港普及金融為目標，推出更多新產品，包括財富管理服務，將不斷擴展其生態圈。

livi最近委託市場研究機構進行調查，發現港人對虛擬銀行的需求正持續增長。調查結果顯示，香港成年人對「虛擬銀行」一詞的認知度達92%，而43%非虛擬銀行客戶表示會考慮使用，較去年8月的37%有所增加。65%受訪者更認同虛擬銀行是未來的大趨勢。

公司表示，開業首年，livi推出了一系列創新的產品，深受客戶歡迎，包括liviSave、銀聯二維碼支付、yuu合作計劃，以及虛擬livi Debit Mastercard等。當中，創新分期服務「livi PayLater」亦成為全港首間引入「先買後付」概念的銀行，讓客戶更輕鬆及有效地管理個人財務。

livi現推出一週年特別優惠，包括友和YOHO網店， 以低至一折優惠購買蘋果產品；Klook 本地活動可享50元折扣及低至一折優惠；以銀聯二維碼在肯德基消費40元或以上，可享15元現金回贈；livi雪糕車將在香港不同地區巡迴宣傳。

此外，livi與食物回收及援助計劃「惜食堂」合作，推出全新功能，讓客戶可在livi手機應用程式透過轉數快向「惜食堂」捐款，而未被使用的「搖一搖」獎賞亦將自動捐出。livi亦與「惜食堂」合作舉辦員工義工活動，同時透過直接捐款，進一步支援弱勢社群。