快手首季經調整淨虧損擴大至49.18億元人民幣　收入按年增36.6%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 17:12

快手（1024）公佈今年首季業績，non-GAAP經調整淨虧損擴大至49.18億元（人民幣，下同），按年升36.6%。期內虧損577.51億元，去年同期期內虧損304.92億元。去年同期是43.44億元，營收170.19億元。

期內，線上營銷服務的收入按年增長161.5%至86億元，對總收入的貢獻首次超過50%。其他服務（包括電商）的收入為12億元，按年增長589.1%，電商交易總額同樣取得亮眼表現，按年增長219.8%至1,186億元。得益於更有利的收入結構變化，毛利率由2020年同期的34.2%提升至41.1%；毛利為69.88億元。

期內，平均月活躍用戶為5.2億；平均日活躍用戶為2.95億；每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入為2,900萬元；電商交易總額為1,185.59億元。

集團表示，首季中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶達到3.792億，按年增長26.4%，按季增長20%。每位日活躍用戶的日均使用時長進一步提升至99.3分鐘，按年增長16.5%，按季增長10.5%。

此前據彭博一致預期，快手今年首季營收170.2億元；經調整淨虧損57.46億元。