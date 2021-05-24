路透：挖礦機運營商暫停在華挖礦業務　致加密貨幣反彈遲滯

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-05-24 20:03

比特幣等加密貨幣交易價格5月24日反彈遲滯，對此有分析認為，此舉與挖礦機運營商暫停在華挖礦業務等原因有關。

《路透》報道，雖然特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）不久前為加密貨幣鼓勁，但此舉似乎並不能抵消受驚嚇的投資者沽空，同時也難以撫慰那些因為中國政府打擊該類資產而繃緊的神經。

文章指出，在中國國務院金融委表態將打擊比特幣挖礦和交易行為後，包括火幣商城和萊比特礦池等在內的挖礦機運營商決定暫停在中國的挖礦業務。

對此線上交易供應商IG Markets分析師Kyle Rodda表示，在不久前比特幣交易價格自數月低點短暫彈升之後，一些短線持有者似乎已經出場，此舉或與他們決定停止交易並且止損有關，意味着比特幣交易動能幾乎消失。

文章還指出，加密貨幣最新發生的崩跌導致比特幣回到2021年2月特斯拉（Tesla）宣佈以15億美元購入並接受比特幣用於購買該公司汽車之前的水準，此外泡沫市場洗盤意識的升温也導致其難以進一步上漲。

比特幣最新報37,756美元，24小時內升6%，以太幣最新報2,378.89美元，升11.3%，瑞波幣最新報0.880961美元，升11.31%，狗狗幣最新報0.329545美元，升4.6%。