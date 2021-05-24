調查｜僅34%打工仔今年獲加薪　呢個行業加薪幅度最高！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 18:16

加薪，是打工仔最希望得到的成果。可是2020年環球經濟遭受新冠肺炎疫情衝擊，本港失業率一度抽升至7%以上。縱使目前疫情漸告緩和，多個行業漸回復動力，可是加薪似乎屬遙不可及。招聘網站JobsDB今年3月委託獨立調查機構，網上問卷調查本港4,288名打工仔，顯示今年香港打工仔的薪酬調整延續去年跌勢，僅約34%受訪僱員今年獲得加薪，平均人工加幅僅 0.4%，創 2008 年以來同類型調查歷史新低；有34%表示沒有任何雙糧或花紅，比例較去年上升8%。

數碼及社交媒體相關工種加薪幅度最高 平均薪酬增長3.8%

調查結果顯示，當中只有 34%全職打工仔仍獲加薪，比去年減少16%；另有55%凍薪，較去年增加15%；而11%表示被減薪，與去年相若；當中「款客服務 / 旅遊」、「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」三個工種首當其衝，平均薪酬分別減少8%、6.4%及4%。

但仍有部份工種於疫市中跑出，加薪幅度最高工種為「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」，平均薪酬增長3.8%，其次為「法律服務 /法規」及「傳媒 / 廣告」。

職齡3至5年為轉行黃金期 近7成轉行後人工更佳

受整體經濟環境因素影響，打工仔轉工亦轉趨保守，過去12個月內，有24%受訪者表示有意轉工或轉行，當中6成主動辭職的打工仔中有約四分三是找到新工作後才離職的。約一成受訪者在疫情中經歷轉行。

而轉行的三大主要原因為「疫情下，原本從事的工種 / 市場空缺大減」(24%)，其次是「被其他有更好前景 / 更高薪酬的工種吸引」(18%)，部份亦擔心「原來的工種出現式微跡象」(12%)。

另外，職齡分別3至5年及6至10年的受訪者在轉行時有較好的「錢途」，分別有 69%及65%表示轉行後有獲得加薪；相反，職齡超過 10 年的，逾六成(61%)在轉行後被減薪。

近半數打工仔考慮海外工作或移民 30歲以下首選英國

調查還顯示，49%受訪者對海外工作持開放態度，比去年升4個百分點；其中近四分一視移民為考慮選擇。至於考慮海外工作的原因，首三個非工作相關的因素是「增廣見聞及擴闊視野」（55%）、「對香港的經濟前景無信心」（36%）及「渴望在其他國家居住及生活」（28%）；而工作相關的因素則有43%受訪者認為海外工作有利個人發展，可有更多發揮機會，36%認為相同職位於海外企業的薪酬會較佳。

調查同時發現，25歲或以下的受訪者較其他年齡組別傾向考慮到海外工作或移民，比例達54%，相反46至50歲及50歲或以上的分別只有41%及43%表示會考慮到海外工作或移民。30歲或以下受訪者多首選到英國工作、31至45歲首選澳洲，而45歲或以上的較傾向到內地工作。