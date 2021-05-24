華夏基金：京東、網易未納入恒指　與行業比重有關

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-24 19:20

恒指公司上周五（21日）公佈季度檢討結果，並將恒生指數成份股數目由55隻增加至58隻。結果京東（9618）和網易（9999）大熱倒灶，不被納入恒生指數，令市場感到驚訝。

華夏基金（香港）稱，今次恒指未納入京東及網易相信是與行業比重有關。金融業比重由41%下降至37%，資訊科技業由23%上升至26%，而其他行業的權重變化則不大。京東及網易均屬資訊科技業組別，若把兩者被納入的話，是次資訊科技業比重的增幅將會較大。恒指公司或考慮到這一點，故並未納入兩股。但今次不被納入指數並非否定其被納入的可能性，往後仍有大機會被納入指數。

華夏基金（香港）續指，值得注意的是，恒生指數跟其他指數如恒生國企指數和恒生科技指數不同，並非完全跟據量化數據調整成份股，而是設有一個來自不同界別的專業人士組成的獨立顧問委員會，參考巿場數據、行業比重平衡、公司財務表現，再加入主觀判斷，進行討論而得出指數調整結果。

根據過往經驗，公司巿值雖然重要，但行業比重平衡及公司質量同樣重要，但巿場預估一般主要看公司巿值。多年前漢能薄膜太陽能（0566）亦曾經成為恒指新貴的熱門，因其市值當時正處於高位，但相信經委員會衡量各方面因素後覺得不太合適而沒有被納入。