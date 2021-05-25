恒指升逾300點　騰訊、小米領漲　快手急挫一成破底｜持續更新

美股隔晚造好，科技股表現尤佳，納指收市彈1.41%，報13661點；微軟抽高2.29%，Alphabet升2.92%，Apple及Amazon均升1.3%；道指收市仍漲186點或0.54%，收報34393點；標指漲0.99%，收報4197點。
【11:49】中金公司躍升逾6%
中資金融股發力，中金公司（3908）升6.3%，報21.95元，成交金額4.1億元；太保（2601）升5.5%；招行（3968）升2.4%；平保（2318）升1.4%；國壽（2628）亦升2.1%。
恒指現升357點或1.26%，報28770點。
【10:51】騰訊、小米領漲
恒生指數最新升311點或1.1%，報28723點；恒生科指最新升45點或0.58%，報7922點；成交金額暫為604.07億元。
快手（1024）跌勢未止，續挫11.28%，報206元；成交額17.9億元。騰訊（0700）升近3%，報603元。小米（1810）漲逾4%，報27.75元。
萊爾斯丹（0738）勁飆24.5%，報1.22元。
【10:11】快手急挫逾一成
快手（1024）急挫逾一成，低見208.2元，現報209元，仍跌10%。
騰訊（0700）反彈升2.5%，重上600元關，成交金額35.6億元。
【10:02】京東健康反彈逾1%
快手（1024）一度跌近一成，低見209.2元，現報210.2元，仍跌9.5%，成交金額10.8億元。
京東健康（6618）今反彈升1.17%，報112.3元。
內地物管公司新希望服務（3658）首掛，現報3.87元，較招股價3.8元高1.8%，成交金額5,428萬元。
【09:48】快手一度跌近9%
快手（1024）績後續瀉，一度跌8.7%，低見212元，現造價213元，仍跌8.3%。嗶哩嗶哩（9626）亦跌1.9%，報788元；騰訊（0700）則升1.7%，報595.5元。
小米（1810）升3.4%，報27.55元；小米獲重新納入富時指數。
恒生指數漲198點或0.7%，報28611點；恒生科指報7892點，升15點或0.2%。
【09:47】滔搏派息增 股價升近半成
滔搏﹙6110﹚績優，今早高開近7%，最新報12.38元，仍升4.4%。
截至今年2月底止，集團全年盈利27.7億元(人民幣．下同)，按年升20.26%。每股派末期息12分，按年更大增71.4%。
【09:20】恒生指數高開49點
恒生指數高開49點或0.17%，報28461點。恒生科指高開8點，報7884點。恒生國指開報10661點，升20點或0.19%。大市暫成交額21億元。
快手（1024）績後開跌4.4%，報222元；京東（9618）開跌1.5%；網易（9999）跌1.33%；美團（3690）跌0.37%；阿里巴巴（9988）亦跌0.7%；騰訊（0700）則彈升0.7%，報589.5元。小米（1810）高開2.4%，報27.3元。
金融股方面，港交所（0388）平開，報450.4元；友邦（1299）微升，報100.5元；平保（2318）亦微升0.12%，報81.4元；滙豐（0005）開升0.2%，報49元。
碧服（6098）開跌1.75%，報78.65元；該公司配售約1.39億股新股，佔擴大後股本約4.35%；每股配售價75.25元，較昨日收市價80.05港元折讓約6%，集資約104億元。
微盟（2013）配股兼發債，今早股價平開，報16.06元，成交金額3,740萬元。
滔搏（6110）開升6.75%，報12.66元；昨公布業績，該公司全年多賺逾2成，派末期息12分人民幣。
中生製藥（1177）績後開升4.86%，報9.49元；