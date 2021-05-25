港股全日漲498點　港交所、藥明生物飆逾半成　騰訊、小米升逾4%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-25 16:31

美股隔晚造好，科技股表現尤佳，納指收市彈1.41%，報13661點；微軟抽高2.29%，Alphabet升2.92%，Apple及Amazon均升1.3%；道指收市仍漲186點或0.54%，收報34393點；標指漲0.99%，收報4197點。

【16:10】港交所全日飆逾半成

港股全日持續升勢，恒生指數反彈升498點或1.75%，重上百天線，收市報28910點；恒生科指收報8004點，升127點或1.6%；恒生國指收報10792點，升151點或1.4%；大市成交金額達1,678.7億元。

重磅藍籌股港交所（0388）全日飆5.4%，收報474.6元；騰訊（0700）收報610元，升4.2%；平保（2318）升2.1%，收報83元；美團（3690）漲2.1%，收報276.6元；友邦（1299）上揚1.3%，報101.8元；建行（0939）亦漲1.3%，報6.26元；阿里巴巴（9988）微升0.5%，報206元。

其他藍籌股藥明生物（2269）全日飆5.9%，收報116.3元；小米（1810）亦揚4.1%，收報27.75元；申洲（2313）上漲3.7%，收報202.2元；安踏（2020）亦升3.5%，收報156.2元；吉利（0175）也升3.2%，收報19.48元。

快手（1024）績後受壓，全日急瀉11.5%，收報205.6元，成交金額46.62億元。

中生製藥（1177）回吐，全日跌2.87%，收報8.79元，為表現最差的藍籌。

【15:45】恒生指數升500點

恒生指數收市前升500點或1.76%，報28913點。科指亦升126點或1.6%，報8002點。

小米（1810）升4.32%，報27.8元。

【15:05】港交所飆半成

恒生指數最新升489點或1.72%，報28901點。

港交所（0388）一度飆半成，高見473元，新造價報472.2元，仍升4.84%，成交金額28.1億元。

藥明生物（2269）亦漲逾半成，高見116.8元，現報116.2元，升5.8%，成交額19.7億元。

【14:15】新東方倒升4%

恒生指數最新報28847點，升435點或1.53%；恒生科指報8015點，升139點或1.77%；恒生國指升139點或1.31%，報10780點。大市暫成交額1,149.94億元。

微盟（2013）續升5.35%，報16.92元，成交額13.4億元。騰訊（0700）升幅亦擴大，現報4.1%，報609.5元。快手（1024）仍挫10.34%，報208.2元。

新東方（9901） 午後倒升3.6%，報86.65元。海淀教委澄清內地課外培訓再遇強監管為假消息。

內銀股普遍造好，招行（3968）漲逾4%，郵儲行（1658）升3.5%，農行（1288）升1.3%，工行（1398）升1%。

【12:10】快手挫逾一成

港股反彈，恒指半日升358點或1.26%，中午收報28770點；恒生科指收報7967點，升90點或1.15%；恒生國指收報10742點，升101點或0.95%；大市成交額852.59億元。

藥明生物（2269）半日升5.6%，中午收報115.7元，成交額14.5億元；小米（1810）亦漲4.9%，收報27.95元；騰訊（0700）漲4.1%，報609.5元；舜宇光學（2382）升3.3%，報188元。

體育用品股續強，安踏（2020）再創新高，中午收報155.7元，升3.2%；李寧（2331）亦升1%，報67.15元。

碧服（6098）半日跌1.7%，收報78.7元。微盟集團（2013）漲2.74%，收報16.5元。

其他科技股，快手（1024）半日瀉10.42%，中午收報208元，創新低。嗶哩嗶哩（9626）收報797.5元，跌0.69%；中國有贊（8083）亦跌0.6%，收報1.65元；心動公司（2400）飆7.17%，收報62元。

港交所（0388）半日升近3%，中午收報463.6元；友邦（1299）漲1.5%，收報102元；平保（2318）升1.54%，收報82.55元。

【11:49】中金公司躍升逾6%

中資金融股發力，中金公司（3908）升6.3%，報21.95元，成交金額4.1億元；太保（2601）升5.5%；招行（3968）升2.4%；平保（2318）升1.4%；國壽（2628）亦升2.1%。

恒指現升357點或1.26%，報28770點。

【10:51】騰訊、小米領漲

恒生指數最新升311點或1.1%，報28723點；恒生科指最新升45點或0.58%，報7922點；成交金額暫為604.07億元。

快手（1024）跌勢未止，續挫11.28%，報206元；成交額17.9億元。騰訊（0700）升近3%，報603元。小米（1810）漲逾4%，報27.75元。

萊爾斯丹（0738）勁飆24.5%，報1.22元。

【10:11】快手急挫逾一成

快手（1024）急挫逾一成，低見208.2元，現報209元，仍跌10%。

騰訊（0700）反彈升2.5%，重上600元關，成交金額35.6億元。

【10:02】京東健康反彈逾1%

快手（1024）一度跌近一成，低見209.2元，現報210.2元，仍跌9.5%，成交金額10.8億元。

京東健康（6618）今反彈升1.17%，報112.3元。

內地物管公司新希望服務（3658）首掛，現報3.87元，較招股價3.8元高1.8%，成交金額5,428萬元。

【09:48】快手一度跌近9%

快手（1024）績後續瀉，一度跌8.7%，低見212元，現造價213元，仍跌8.3%。嗶哩嗶哩（9626）亦跌1.9%，報788元；騰訊（0700）則升1.7%，報595.5元。

小米（1810）升3.4%，報27.55元；小米獲重新納入富時指數。

恒生指數漲198點或0.7%，報28611點；恒生科指報7892點，升15點或0.2%。

【09:47】滔搏派息增 股價升近半成

滔搏﹙6110﹚績優，今早高開近7%，最新報12.38元，仍升4.4%。

截至今年2月底止，集團全年盈利27.7億元(人民幣．下同)，按年升20.26%。每股派末期息12分，按年更大增71.4%。

【09:20】恒生指數高開49點

恒生指數高開49點或0.17%，報28461點。恒生科指高開8點，報7884點。恒生國指開報10661點，升20點或0.19%。大市暫成交額21億元。

快手（1024）績後開跌4.4%，報222元；京東（9618）開跌1.5%；網易（9999）跌1.33%；美團（3690）跌0.37%；阿里巴巴（9988）亦跌0.7%；騰訊（0700）則彈升0.7%，報589.5元。小米（1810）高開2.4%，報27.3元。

金融股方面，港交所（0388）平開，報450.4元；友邦（1299）微升，報100.5元；平保（2318）亦微升0.12%，報81.4元；滙豐（0005）開升0.2%，報49元。

碧服（6098）開跌1.75%，報78.65元；該公司配售約1.39億股新股，佔擴大後股本約4.35%；每股配售價75.25元，較昨日收市價80.05港元折讓約6%，集資約104億元。

微盟（2013）配股兼發債，今早股價平開，報16.06元，成交金額3,740萬元。

滔搏（6110）開升6.75%，報12.66元；昨公布業績，該公司全年多賺逾2成，派末期息12分人民幣。

中生製藥（1177）績後開升4.86%，報9.49元；