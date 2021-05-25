三星首推美科技股基金　追蹤FANG+指數　入場費3900元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-25 11:14

三星資產運用（香港）今日在港交所推出追蹤FANG+指數ETF，分別以港元（2814）和美元（9814）交易。首次發售期的發行價為2.5美元（折合約19.5港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（折合約3,900港元），管理費每年0.65%。

FANG+指數旨在以較低的成本追蹤10隻在美上市的科技股，包括Facebook、蘋果公司、亞馬遜、阿里巴巴、百度、Tesla等。

該行投資策略副總裁凌子敬表示，FANG+指數最遠可回溯至2014年9月，至今年4月底上升了5.82倍，同期納指上升2.28倍。指數只有10隻成分股，相對集中度較高，若個別股票出現壞消息，ETF承受的風險較大，因此只適合願意承受較高風險的投資者。不過指數包含行業最領先的公司，波動度會較其他科技股為低。

參與交易商包括德意志證券亞洲、未來資產證券（香港）、輝立證券及香港上海滙豐銀行。市場莊家為雅柏資本管理（香港）及輝立證券。

該行投資總監及副行政總裁Jaekyu Bae指出，新的ETF投資者提供多元化的選擇，與現有三星中證中國龍網ETF（2812）形成互補的完整產品系列。

此外，該行亦有另一隻追蹤FANG+指數的交易所買賣票據（ETN），管理費為0.58%，較三星FANG+ ETF的0.65%為低。